Güler Sabancı'dan kız çocuklara mesaj!

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı. Kız çocuklarının bilim ve teknolojiye yönelmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri için desteklenmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, “Bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Bilim ve teknolojide elde edilen sonuçlar da bunun ispatıdır. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız” ifadelerini kullandı.

"CESARETLENDİRMELİYİZ"

Toplumsal ve ekonomik gelişme için kız çocuklarının desteklenmesinin önemini vurgulayan Güler Sabancı: “Kız çocuklarını bilim ve teknoloji alanında güçlendirmek için cesaretlendirmeliyiz. İçinde yaşadığımız yüzyıl, dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini çoktan aşmış olmamızı gerektiriyor. Çünkü bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Sabancı Vakfı olarak odaklandığımız konuların başında kız çocukları geliyor ve kız çocuklarının meslek seçimlerinde kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini aşarak cesur kararlar almalarını sonuna kadar destekliyoruz. Kalıplaşmış ön yargıları yıktığımız zaman kızların, istediği alanlarda, istediği mesleklerde özgürce yol alabileceklerine inanıyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı’nın kurulduğu günden bu yana kadınların ve kız çocuklarının karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için çeşitli projeler hayata geçirdiğini vurgulayan Güler Sabancı, mesajında OECD’nin raporuna da değinerek, “OECD’nin ‘Bir Bakışta Eğitim’ raporunda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tüm OECD ülkelerinde mühendislik bölümünden mezun olanların yalnızca yüzde 33’ü kız öğrenciyken bu oran bilgisayar mühendisliği bölümünde yüzde 20’ye düşüyor. Rapora göre, bu fark kız ve erkek öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki performans farkından değil, toplumsal ön yargılar ve beklentilerden kaynaklanıyor. Erkek çocuklarının matematik ve fen alanlarında kariyer planlamaları aileleri tarafından daha çok beklenirken yine bu meslekler erkek çocukları ile özdeşleştiriliyor. Bu rapor bizlere kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren istedikleri mesleklere teşvik edilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor. Kız çocuklarının hayallerinin peşinden gitmeleri için hem ailelerinden hem de öğretmenlerinden destek görmeleri gerekiyor. Onların toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak ve toplumun gelişimine katkı sunacak güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz” dedi.

VAKIFDAN ÖZEL VİDEO

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel bir de video yayınladı. Videoda, Vakfın Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yarını İnşa Et” projesi kapsamında teknoloji kitleriyle çevre, enerji ve akıllı şehirler alanında yaratıcı projeler geliştiren liseli genç kızlar yer aldı. Adana, Konya, Mardin ve Trabzon illerinde yaşayan ve çevrelerinde gördükleri sorunlara teknoloji temelli projeler tasarlayarak çözüm üreten genç kızlardan biri videoda, “Ben bu zamana kadar elimden geldiğince ailemi gururlandırmaya çalıştım; bunun için derslerime çok önem verdim. Ama kardeşim öyle değil. Ailemin gözünde paşalar gibi büyütülmesi çok sinir bozucu bir şey” ifadeleri ile cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekiyor.