Güneş enerjisi sektöründe akademik işbirliği

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile yenilenebilir enerji alanında mini bir MBA programına imza atıyor.

3 ay sürecek programda GÜYAD üyesi şirket ve kurumların üst düzey yöneticileri, güneşten biyogaza kadar yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında yönetim, finansman, verimlilik, depolama, dağıtık enerji, karbon emisyonu, mevzuat ve regülasyon gibi 11 ayrı başlıkta üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Sektör ve akademi arasındaki iş birliklerine somut uygulamalarla katkıda bulunmak isteyen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, bu amaçla ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile yenilenebilir enerjinin tüm detaylarıyla ele alınacağı bir mini MBA programı oluşturdu. “Yenilenebilir enerji kaynakları hem dünya genelinde hem de ülkemizde orta ve uzun vadede giderek önemini artıracak. Sektör bu alanda her geçen gün ilerlerken kazandığımız deneyimleri ve birikimleri üniversitelerimize aktarmak da bizler için hayati bir görev” diyen GÜYAD Başkanı Cem Özkök, bugünün üniversite öğrencilerinin en geç 5 yıl içerisinde sektörde olacağını hatırlattı. “Bayrağı onlara devretmeden çok daha öncesinde onlarla buluşmamız lazım. Buradan hareketle sektördeki tüm gelişmeleri kendilerine aktarmak için 3 aylık program boyunca öğrencilerle birlikte olacağız” şeklinde konuşan Özkök, derslerin GÜYAD üyesi kurumların en üst düzey isimlerin tarafından verileceğini vurguladı.

28 Eylül’de başlayacak, 11 hafta sürecek

28 Eylül’de başlayacak olan 11 haftalık Bahçeşehir Üniversitesi Mini MBA programı 28 Aralık’ta sona erecek. Program kapsamında işlenecek modül başlıkları ve eğitimleri verecek sektör yöneticileri şu şekilde:

* Yenilenebilir Enerji Sektörü ve Program Tanıtımı - Tal Garih, Alarko Stratejik Planlama Müdürü

* Enerji Yönetimi – Alper Uğural, Energypool Türkiye CEO’su

* Rüzgar Enerjisi – Enis Amasyalı, Borusan EnBW Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

* Hidroelektrik Enerjisi – Kaan Beyaz, Alarko Enerji Grubu

* Güneş Enerjisi – Dr. Mehmet Kapusuz, Kalyon Enerji İş Geliştirme Müdürü

* Jeotermal Enerji – Ali Kındap, Zorlu Enerji, Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür

* Biyogaz Enerjisi – Peter Sabol, Group V4, Ortak

* Dağıtık Üretim Uygulamaları ve Kojenerasyon / Trijenerasyon – Dr. Mehmet Kapusuz, Kalyon Enerji

* Yenilenebilir Hibrit Enerji Santralleri ve Depolama – Yasin Kasırga, GE Yenilenebilir Enerji, MENAT Bölgesi Hibrit Çözümler Direktörü

* Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğiyle Enerji Dönüşümü için Planlamanın Önemi – Dr. Değer Saygın, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü

* Karbon Emisyonu ve Çevre – Volkan Aktürk, Sanko Enerji Strateji ve İş Geliştirme Müdürü

Mevzuat ve Regülasyon – Cem Özkök, GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı