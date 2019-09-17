Son Dakika
Adnan Menderes kabri başında dualarla anıldı
Rıza Kayaalp, 4. kez Dünya Şampiyonu
Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı
İstanbul Adliyesi otoparkında silah sesleri
Ziraat Türkiye Kupası: 3. tur eşleşmeler belli oldu
Kral Selman’dan Aramco’ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama
Makamında sokak hayvanı besleyen kişiye “aylıktan kesme“ cezası verilmesi
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları 17 Eylül 2019
TCMB döviz kurları 17 Eylül 2019
Trabzonspor, İspanya’ya gitti

Güneş enerjisi sektöründe akademik işbirliği

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile yenilenebilir enerji alanında mini bir MBA programına imza atıyor.

İş Dünyası 17.09.2019, 15:55 Ramazan Durmuş
Güneş enerjisi sektöründe akademik işbirliği
banner63

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile yenilenebilir enerji alanında mini bir MBA programına imza atıyor.

3 ay sürecek programda GÜYAD üyesi şirket ve kurumların üst düzey yöneticileri, güneşten biyogaza kadar yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında yönetim, finansman, verimlilik, depolama, dağıtık enerji, karbon emisyonu, mevzuat ve regülasyon gibi 11 ayrı başlıkta üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Sektör ve akademi arasındaki iş birliklerine somut uygulamalarla katkıda bulunmak isteyen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, bu amaçla ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile yenilenebilir enerjinin tüm detaylarıyla ele alınacağı bir mini MBA programı oluşturdu. “Yenilenebilir enerji kaynakları hem dünya genelinde hem de ülkemizde orta ve uzun vadede giderek önemini artıracak. Sektör bu alanda her geçen gün ilerlerken kazandığımız deneyimleri ve birikimleri üniversitelerimize aktarmak da bizler için hayati bir görev” diyen GÜYAD Başkanı Cem Özkök, bugünün üniversite öğrencilerinin en geç 5 yıl içerisinde sektörde olacağını hatırlattı. “Bayrağı onlara devretmeden çok daha öncesinde onlarla buluşmamız lazım. Buradan hareketle sektördeki tüm gelişmeleri kendilerine aktarmak için 3 aylık program boyunca öğrencilerle birlikte olacağız” şeklinde konuşan Özkök, derslerin GÜYAD üyesi kurumların en üst düzey isimlerin tarafından verileceğini vurguladı.

28 Eylül’de başlayacak, 11 hafta sürecek

28 Eylül’de başlayacak olan 11 haftalık Bahçeşehir Üniversitesi Mini MBA programı 28 Aralık’ta sona erecek. Program kapsamında işlenecek modül başlıkları ve eğitimleri verecek sektör yöneticileri şu şekilde:

* Yenilenebilir Enerji Sektörü ve Program Tanıtımı - Tal Garih, Alarko Stratejik Planlama Müdürü

* Enerji Yönetimi – Alper Uğural, Energypool Türkiye CEO’su

* Rüzgar Enerjisi – Enis Amasyalı, Borusan EnBW Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

* Hidroelektrik Enerjisi – Kaan Beyaz, Alarko Enerji Grubu

* Güneş Enerjisi – Dr. Mehmet Kapusuz, Kalyon Enerji İş Geliştirme Müdürü

* Jeotermal Enerji – Ali Kındap, Zorlu Enerji, Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür

* Biyogaz Enerjisi – Peter Sabol, Group V4, Ortak

* Dağıtık Üretim Uygulamaları ve Kojenerasyon / Trijenerasyon – Dr. Mehmet Kapusuz, Kalyon Enerji

* Yenilenebilir Hibrit Enerji Santralleri ve Depolama – Yasin Kasırga, GE Yenilenebilir Enerji, MENAT Bölgesi Hibrit Çözümler Direktörü

* Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğiyle Enerji Dönüşümü için Planlamanın Önemi – Dr. Değer Saygın, Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü

* Karbon Emisyonu ve Çevre – Volkan Aktürk, Sanko Enerji Strateji ve İş Geliştirme Müdürü

Mevzuat ve Regülasyon – Cem Özkök, GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı

banner62
#İş dünyasından #güneş enerjisi #GÜYAD #Bahçeşehir Üniversitesi #Cem Özkök
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@