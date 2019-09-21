Son Dakika
Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul
"Büyük Ankara Bisiklet turu şöleni" yarın yapılacak
Ankara Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
Baran, "Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri var"
ING'nin Yeni Teknolojiler Raporu: "Türkiye'de nakite bağlılık az"
Yargıtay 'hindi'yi küçükbaş hayvan saymadı!

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, 2019 yılı olağan genel kurulunu 19 Eylül 2019’ta Limak Enerji’nin İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirdi.

İş Dünyası 21.09.2019, 13:15 Ramazan Durmuş
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, 2019 yılı olağan genel kurulunu 19 Eylül 2019’ta Limak Enerji’nin İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirdi. GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök ve üyelerin katıldığı toplantıda güneş enerjisi sektöründeki son gelişmeler ele alındı.

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, güneş enerjisi sektöründeki son gelişmeleri ve derneğin faaliyetlerini ele almak amacıyla 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında bir araya geldi. Limak Enerji Grubu CEO’su Birol Ergüven’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda GÜYAD Yönetimi’nin büyük çoğunluğu hazır bulundu. Alınan kararla Borusan ENBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. Stratejik Planlama, İş Geliştirme & Satış, Ticaret Direktörü Mehmet Emre Okuyan da Borusan Enerji adına GÜYAD yönetimine katıldı.

GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök ve toplantıya katılan üyeler, güneş enerjisi sektöründeki son gelişmeler, düzenleme ve regülasyonlarla ilgili olarak GÜYAD’ın aldığı aksiyonlar ve Türkiye’de ve bölgede yeni iş fırsatları konularını detaylarıyla ele aldı. GÜYAD üyeleri toplantının ardından Rumelihisarı’nda yapılan GÜYAD aile yemeğinde de bir araya geldi.

#iş dünyası #Güneş enerjisi yatırımcıları derneği #GÜYAD #Limak Enerji #GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Başakşehir 4 4
16. Kayserispor 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Bournemouth 6 10
4. Tottenham 5 8
5. M. United 5 8
6. Leicester City 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Osasuna 5 7
9. Levante 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Real Betis 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@