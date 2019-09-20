Son Dakika
Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov’u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak
Kadın yazarların Çankaya buluşması...
Demetevler'de 2 evden 45 ton çöp çıktı!
"Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton"
Başkan Altınok, Keçiörenli gazilerle yemekte buluştu
Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar
Sabancı Holding, çimento sektöründe 50 yılı geride bıraktı
Filli Boya “Zafere Selam” projesiyle Çanakkale ruhuna sahip çıkıyor

Hırdavat sektöründen İSO'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneğince (HISİAD) İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) gerçekleştirilen ziyarette, hırdavatın diğer sektörlerden ayrılması gerektiği, bu kapsamda komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü.

İş Dünyası 20.09.2019, 13:02 20.09.2019, 13:33
Hırdavat sektöründen İSO'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneğince (HISİAD) İstanbul Sanayi Odası'na (İSO) gerçekleştirilen ziyarette, hırdavatın diğer sektörlerden ayrılması gerektiği, bu kapsamda komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü.

HISİAD açıklamasına göre, hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen dernek, sektör sorunlarına çözüm bulmak ve iş birliklerini geliştirmek için sanayi ve ticaret odalarına ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, dernek yetkililerince İSO'ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Açıklamada, ziyarette yaptığı konuşmaya yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, hırdavatın büyük bir sektör olduğunu belirterek, "Sektörün temsilcilerini burada ağırlamak çok güzel oldu. Sektör, Türkiye genelinde bütün ticaret ve sanayi odalarında maalesef birçok sektörle birleşmiş durumda. Hırdavat sektörünün diğer sektörlerden ayrı anılması gerekiyor. Bu konuda desteğimizi sunacağız. Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bu önerimizi ileteceğiz. Diğer odaların da bunu örnek almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise hırdavat sektörünü daha da iyi seviyelere getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İSO ziyaretimiz sonrasında hırdavat sektörünü kapsayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kodlarına göre sektör analizleri, sektör envanteri, veri ve bilgi akışı konularında iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü. TOBB'den gelen sıralamaya göre NACE'lerin oluşturulduğu belirtildi ve NACE kodları üzerinde ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. TOBB'de de hırdavat sektörü meclisinin olması gerektiği belirtildi. Hırdavat sektörü bazlı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketi yapılması görüşüldü."

Hırdavatın birçok sektörle iç içe bulunduğuna dikkati çeken Tecdelioğlu, savunma sanayisi, beyaz eşya, tarım makinaları gibi birçok sektörde var olduklarını ifade etti.

Tecdelioğlu, bu algının tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğine işaret ederek, "Ürünün kalitesine, sağlamlığına, işlevselliğine, tasarımına sektör olarak katkıda bulunuyoruz. Göz ardı edilemeyecek büyüklüğümüz var. 14 bin sektör paydaşımız var. 700 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör olarak daha da iyi seviyelere gelmeyi hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

#Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği #İstanbul Sanayi Odası
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@