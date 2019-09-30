Son Dakika
FETÖ’nün İstanbul’daki baş sorumlusu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
İTÜ’lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Başkent’te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü
Öğrencilerin geçici eğitim göreceği yerler belli oldu

“Hükümetimize güveniyoruz, YEP'i destekliyoruz“

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Hükümetimize güveniyoruz ve 2020-2022 döneminde uygulanacak YEP'i destekliyoruz"

İş Dünyası 30.09.2019, 14:22 30.09.2019, 17:26
“Hükümetimize güveniyoruz, YEP'i destekliyoruz“

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Hükümetimize güveniyoruz ve 2020-2022 döneminde uygulanacak YEP'i destekliyoruz ." açıklamasını yaptı.

Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan YEP hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programın, ayaklarının yere bastığını ve hedeflerin doğru belirlendiğini belirten Kopuz, "Sayın Albayrak, geçen yaz başlayan ekonomik saldırılardan sonra hazırlanan ilk YEP'i açıkladığında yaptığımız değerlendirmede, umutlu olduğumuzu ve hükümete güvendiğimizi belirtmiştim. Geçen sürede kur ve diğer ekonomik göstergelerin dengelenmesi, güvenimizin boşa çıkmadığını göstermiştir. Hükümetimiz, tüm felaket tellallarının söylediklerinin aksine dış kaynaklı ekonomik saldırıların üstesinden gelmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Kopuz, dengelenme sonrası değişim sürecinin yaşanacağını dile getirerek, bu yıl cari açık verilmemesi, ihracatın artması ve ithalatın düşmesi gibi öngörülerin gelecek dönemle ilgili bir müjde niteliği taşıdığını vurguladı.

Tüm olumsuzluklara rağmen 2019'un yüzde 0,5 büyüme oranıyla tamamlanacağının öngörüldüğünü, gelecek 3 yılda ise yüzde 5'er büyüme hedefinin açıklandığını anımsatan Kopuz, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve işsizlik oranlarının bu süre sonunda tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflenmesi de çok önemlidir. Geçtiğimiz yıl boyunca yapılanların ve elde edilen kazanımların tehlikeye atılmaması için uyumlu ve ayağı yere basan hedefler belirlenmesi de ayrıca takdire şayandır. Vergi politikalarıyla ilgili açıklamaları ise özellikle önemsiyoruz. Etkin ve kazanca göre vergi toplama hedefi, hem iş dünyasında haksız rekabet ihtimalini engelleyecek, hem de kamu yatırımlarının zamanında yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada, değişimin başlamasında kamu bankalarının kilit rol oynayacağının altını çizmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bu konuda özel bankaların, kamu bankalarını yalnız bırakmamaları gerekiyor. Kamu ve reel sektör temsilcileri nasıl ellerini taşın altına koyuyorsa, özel bankaların da artık sorumluluk alarak yatırım ortamının iyileştirilmesine gerekli katkıyı sağlamaları gerek."

Ali Kopuz, "Geçen yaz yaşadığımız ekonomik saldırılardan en az hasarla çıkmamızı sağlayan hükümetimize güveniyoruz ve 2020-2022 döneminde uygulanacak YEP'i destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#İstanbul Ticaret Borsası #İSTİB #Yeni Ekonomi Programı #iş dünyası #YEP #Ali Kopuz
Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@