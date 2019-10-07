İbrahim Urlulu, Özsüt yönetimini yeniden devraldı

Mutluluk tadında ürünlerin yaratıcısı Özsüt’ün efsanevi yöneticisi İbrahim Urlulu, markanın yönetimine yeniden geçti. Urlulu, 2014 yılında Özsüt’ü satın alan Infinity Invest Holding’den markanın hisselerinin tamamını geri alarak, Özsüt’ü daha da ileri taşımak, operasyonlara ivme kazandırarak büyümeyi hızlandırmak hedefiyle Özsüt Yönetim Kurulu Başkanlığını yeniden üstlendi.

İbrahim Urlulu, Sefer Usta’nın 1938'de İzmir’de, 16 metrekarelik ufacık bir dükkânda başlattığı serüveni, 1980 yılından itibaren devralarak Türkiye çapında bir başarı öyküsüne dönüştüren isim olarak biliniyor. Bu yolculukta Özsüt’ü ülkenin en itibarlı markası haline getiren, Türkiye’nin dört bir yanında Özsüt müdavimleri yaratan, dev bir üretim ağı ve mağazalar zinciri kurulmasına öncülük eden Urlulu, yönetim becerilerindeki ustalığıyla 2000’li yılların başındaki ekonomik krizi fırsata çevirmiş ve Özsüt’ün yurt çapında yaygınlık kazanmasına liderlik etmişti.

İLK GÜNKÜ HEYECANLA KOLLARI SIVADI

Yönetimi yeniden devralmasına ilişkin olarak bir açıklama yapan İbrahim Urlulu, “Artık Türkiye’ye mâl olan markamızın yönetimini, ilk günkü heyecan ve sevgiyle, yeniden devralmış bulunuyorum. Milyonları kucaklayan büyük bir aile olan Özsüt’ün yönetimine geçerek yuvaya dönmüş olmak beni duygulandırıyor. Yönetimde yaşanan değişimler artık geçmişte kaldı. Öncelikli hedefim, geçmişte yaşanan hataları değerlendirerek telafi edilmesini sağlamak olacak. Özsüt’ü daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyor, en iyi bildiğim işe geri dönmenin heyecanını yaşıyorum dedi.

45 İLDE 155 MAĞAZA BULUNUYOR

Özsüt’ün 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda başlattığı tatlı serüveni, bugün 45 ilde 155’in üzerinde mağazası, üç bine yakın çalışanı ve on binlerce misafiriyle sürüyor. STP Gıda altında bayilik sistemiyle faaliyetlerini büyüten Özsüt, geleneksel tatları yurt dışında ki mağazalarına da taşıyor. Bu doğrultuda, Azerbaycan’da bulunan mağazanın yanı sıra, başkent Bakü’de iki mağaza daha açıldı. Özsüt’ün ürün gamı içerisinde pasta, sütlü ve şerbetli tatlılar, unlu mamuller, dondurma, kaymak, çikolata, kahve, Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler yer alıyor.