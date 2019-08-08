İhracatçılara Güney Amerika pazarı için ipuçları

Güney Amerika pazarında adından sıkça söz ettiren ve farklı sektörlerden Türk Menşeili ürünlerin bu pazarda yer almasında aktif rol oynayan firmalardan birisi olan Fullimex İç ve Dış Ticaret A.Ş. kurucu ortaklarından ve aynı zamanda firmanın Genel Müdürü Beytullah Uslu, Güney Amerika pazarıyla ilgili edindikleri tecrübelerin detaylarını paylaştı.

İMKANSIZ BİR PAZAR DEĞİL

Güney Amerika pazarına ürün ihracatının sanılanın aksine imkansız, hatta zor olmadığını vurgulayan Beytullah Uslu, Türk menşeili ürünlerin hem kalite hem de fiyat anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha rekabetçi olduğunu ve Orta ve Güney Amerika da gayet kolay bir şekilde yer alabileceğinin altını çizdi.

Tüm Orta ve Güney Amerika ülkelerin de çeşitli ürün gamlarında aktif müşteri portföylerinin bulunduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

“Bizler çeşitli sektörlerden çeşitli ürünlerin ihracatını yapan bir Dış Ticaret firmasıyız fakat şunu öncelikle belirtmek istiyorum, Güney Amerika ya ürün satmak, herhangi bir Afrika ülkesine ürün satmaktan daha kolay. Çünkü gerek ödeme şartları, gerekse ürünlerin sevkiyatında yaşanabilecek aksaklıklar bakımından Güney Amerika ülkeleri her zaman bir adım daha önde.

Örnek verecek olursak, siz çelik üreten bir firmasınız ve Afrika ülkesine ihracat yapıyorsunuz. Birçok Afrika ülkesinde en büyük problem ödeme şartları. Müşteri size peşin ödeme yapıyorsa tabi ki sıkıntı yok fakat akreditifli ödeme yapıyorsa veya sizinle vadeli çalışıyorsa bu büyük bir risktir.”

ÖDEME GARANTİSİ

Güney Amerika ülkelerinde bulunan bazı bankaların ülkemizdeki bazı bankalar ile direk anlaşması olduğunu vurgulayan Uslu daha sonra şöyle dedi:

“Afrika ülkeleri için sözünü ettiğimiz ödeme sıkıntıları, sanılanın aksine Güney Amerika ülkelerinde yok denecek kadar az. Bazı sigorta şirketleri Güney Amerika ülkelerinde birçok firmaya ödeme garantisi vermektedir. Örneğin siz ürününüzü sattınız fakat müşteri size vadeli ödeme yapmak istiyor. Sizler de üreticiler olarak, bu müşteri detaylarını size ödeme garantisi veren sigorta şirketlerine sorup o müşteri ile ilgili ticari istihbarat veya o firmanın kredibilitesi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Ürün sattığınız müşterinin kredibilitesine göre bu sigorta şirketleri de herhangi bir ödeme sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığınızda sizlere ödeme garantisi verebilmektedir”

İSPANYOLCA ŞART

Güney Amerika ülkelerinde karşılaşılan sorunların en başında dil problemi olduğunu ifade den Uslu, “Güney Amerika veya Orta Amerika ülkelerine ürün satmanın avantajları çok ama en büyük dezavantaj dil problemidir. Bu bölge ülkelerinde kullanılan temel dil İspanyolca dır. Bunun dışında diğer küçük ülkeleri saymazsak, sadece Brezilya da konuşulan Portekizce dili vardır. Komşu ülkelerden dolayı bu ülkede de İspanyolca dili sıkça konuşulmaktadır” diye konuştu.