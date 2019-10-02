İMSAD üyeleri, Aktaş Holding'e konuk oldu

Faaliyet gösterdiği sektörlerde sahip olduğu markalar ile dünya liderleri arasında yer alan Aktaş Holding, paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeye devam ediyor. Aktaş Holding, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) üyelerini Bursa’daki fabrikalarında (DOSAB-OSB) ağırladı.

Aktaş Holding’in Yapı Grubu’nda bulunan ve EPDM membran üretiminde ülkemizin ilk ve lider üreticisi olan Ak-İzo Yalıtım Sistemleri’nin (AK-İZO) ürünleriyle ilgili detaylı bilgilerin aktarıldığı ziyaretlerde, İMSİAD üyeleri Aktaş’ın ileri teknoloji ile geliştirdiği Lineflex marka EPDM membranların üretim aşamalarını yerinde inceledi.

Aktaş Holding adına Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş, İcra Kurulu Başkanı (CEO) İskender Ulusay ve diğer yöneticilerin de yer aldığı görüşmelerde, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç önderliğindeki İMSİAD üyelerine şirketin kuruluşundan bu yana dünya çapında gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsedildi.

Sanayicilerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz

Ziyarette; İMSİAD üyelerini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş, ilk günden beri ülkemize katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade edip, şirket olarak sürekli gelişim esaslı değer üretmeye devam edeceklerini kaydetti. 80 yıllık bir şirket olarak, daima gelecek odaklı hareket ettiklerini vurgulayan Aktaş, İMSİAD ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Daha sonra konuşan Aktaş Holding CEO’su İskender Ulusay da “AK-İZO; temelden çatıya, cepheden teras ve gölet tabanlarına kadar birçok farklı uygulama alanında su yalıtım çözümleri sunmaktadır. AK-İZO olarak vizyonumuz, sanayicilerimize ve ülkemize en yüksek düzeyde katkı sağlamak. Bunun için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. İMSİAD gibi sektörün çatı kuruluşlarıyla olan iş birliklerimizin daha da artması, ülkemizin de kazanması demek. Bu anlamda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” diye konuştu.

Türkiye’ye örnek

Ziyarette açıklamalarda bulunan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ise “1938 yılında kurulan ve bugün itibariyle 6 kıtada, 100’den fazla ülkede ürünleri satılan bir Türk markası olarak, Aktaş Holding ile gurur duyuyoruz. Şirketin başında bugün itibariyle 3. kuşak var. 4. kuşak da hazırlanıyor. Bu çok ciddi bir başarı ve Türkiye’ye örnek olacak nitelikte. Burada gerçekten büyük bir özveriyle, ülkemiz ve sektör açısından çok önemli katma değer sağlanıyor. Nice 100 yıllara ulaşmasını diliyorum. Bizler de sanayici-müteahhit buluşmalarını çok önemsiyoruz. Sanayicilerimizle müteahhitlerimizi bir araya getirerek, yerli üretimi destekliyor ve paranın dışarıya çıkmasını istemiyoruz. Bu noktada bizlere kapılarını açan ve İMSİAD’ı en güzel şekilde ağırlayan Aktaş Holding’e teşekkürlerimizi sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, ülkemize ve sektöre olan katkılarından dolayı Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş’a plaket takdim etti.