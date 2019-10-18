‘’İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’’ etkinliğine Ankara ev sahipliği yapıyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD ortaklığıyla düzenlenecek olan ‘’İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’’ etkinliği 22 Ekim 2019 tarihinde Grand Ankara Hotel’de gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kadınların iş dünyasıyla ilgili gerekli bilgilere ulaşmasını kadınların iş pazarlarında kolay yer almaları için etkin bir iletişim ağı kurması gerektiğini anlatmayı hedefliyor.

T:C Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, T.C Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın da konuşmacı olarak yer alacağı bu anlamlı proje, kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını amaçlıyor.

Politika ve karar alma süreçlerinde de kadınların aktif rol almaları gerektiğini savunan bu proje, birçok dernek ve sivil toplum örgütü tarafından da desteklenmektedir.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, KAİSDER Başkanı Göknur Atalay, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Batur Yılmaz’ında konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik ortaklıklar ve ağlar hibe programının küresel hedefine katkıda bulunmanın yanı sıra sivil toplumun gelişmesini de amaç ediniyor.