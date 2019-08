Konut Alırken Yapı Malzemeleri Kalitesine Dikkat Edilmeli

Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan inşaat sektörü, son yıllarda ürettiği kaliteli ve güvenli konutlarla deprem gerçeğine dikkat çekerken dönüşümünü tamamlamamış farklı bölgelerdeki birçok yapı depremde yıkılma riski taşımaya devam ediyor.

17 Ağustos 1999 depreminin 20. yıl dönümünde akıllara yine “yapılarımız ne kadar güvenli?” sorusu geliyor. Uzmanlar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olmasından dolayı her zaman olası depremlere hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtirken inşaat sektörü temsilcileri ise konut satın alacaklara uyarılarda bulunuyor.

Türkiye’de konut satışlarının her dönem olduğu gibi, bundan sonraki dönemde de artacağı öngörülürken, ülkemizin deprem riski bölgesinde yer alması, yapılan konutların kalitesini daha da önemli hale getiriyor. Küçük ve büyük çaplı depremlerin her an yaşanma riskine karşın, yapılarda kullanılan beton standartlarının ve bu konuda gelişen teknolojilerin önemi artıyor.

Konuyla ilgili açıklamasında yapıların deprem yönetmenliklerine uygun ve kaliteli malzemelerden üretilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Dr. Tamer Saka, “Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de hem inşaatı yapanlar hem de alanlar için ‘kalite ve güvenlik’ unsuru öncelikli oluyor.Ülkemizin deprem bölgesinde yer aldığı bilinciyle yapılarımızı inşa ederken maliyeti ne olursa olsun güvenli tasarım ve yapım teknikleri uygulanmalı ve beton kalitesine dikkat edilmeli. Müteahhitlerimize standartlarına uygun yapı malzemeleri kullanmalarını; tüketicilerin de alırken yapı malzemeleri kalitesi hakkında mutlaka bilgi edinmelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu. Saka, son günlerde özellikle Denizli’de üst üste yaşanan depremlerle, vatandaşların sağlam binalara ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Ayrıca yapılarımızı inşa ederken güvenli tasarım ve yapım teknikleri uygulanması ve beton kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin %66’sı deprem bölgesinde yer alıyor. Son yüz yılda 6 ve üzerinde büyüklükte 56 deprem meydana geldi. Bu 56 depremde 82 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 Ağustos’ta 7,4 şiddetindeki depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 285 bin konut, 43 bin iş yeri zarar gördü. Toplamda 16 milyon vatandaşımız bu depremden etkilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye’de 6,7 milyon konutun kentsel dönüşüme kazandırılması ve deprem riskine karşı sağlam inşa edilmesi gerekiyor.