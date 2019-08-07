Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti

Temmuz ayında 1,5 milyar dolar ihracat kaydeden makine sanayii, yılın ilk 7 ayında toplam ihracatını 10,3 milyar dolara çıkardı. Finans piyasalarında işaretleri artan parasal genişleme politikalarının, ilk 6 ayda yüzde 2,6 daralan dünya ticaretini olumlu etkilemesini umduklarını ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Sabit sermaye yatırımlarında yaşanan küresel yavaşlamaya rağmen, yurtdışına giderek daha fazla makine satıyor olmamız sektörümüzün başarısının konjonktürel olmadığının göstergesidir. Korumacı tedbirler, siyasi yaptırımlar ve Brexit belirsizliği nedeniyle dünya makine ticareti azalırken, bizim ihracatımız ve dolayısı ile pazar payımız artıyor. Parasal genişleme, risk iştahını artıracak bir gelişmedir ve kısa süre içinde makinelerimizin fiyatlarına olumlu yansımaları olacaktır” dedi.

“İHRACATI DAHA HIZLI ARTIRACAĞIZ”

Teknoloji savaşlarının ticareti kısıtlayıcı tedbirlere dönüşmesinin küresel yatırım ortamında bir bozulma oluşturduğunu ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Makine imalatçılarımız iç ve dış pazarlardaki gerilemeyi, tekno-ekonomik kapasitelerinde bir zaafa uğramamak için fiyat düşürerek aşmaya gayret ediyorlar. Finansmana erişimin yüksek maliyetleri nedeniyle daha düşük fiyatlarla ama daha fazla makine satmayı tercih ediyorlar. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ton olan makine ihracatımız 2019’un aynı döneminde 1,75 milyon tonu aştı. Bu süreçteki stratejimiz, aylık ortalama 1,5 milyar dolar düzeyindeki ihracat gelirimizi korumaktı. Gelişmiş ülkeler arasındaki çekişmelerin nereye evrileceği hâlâ belirsizliğini korumakla beraber, finansman maliyetlerini düşürecek adımların atılmasıyla umut verici gelişmeler yaşıyoruz. Küresel yatırım ortamında yaşanacak iyileşmenin de etkisiyle ihracat gelirlerimizi daha hızlı artıracağımıza inanıyoruz.”

12 AYLIK İHRACAT 17,7 MİLYAR DOLAR

Yılın ilk 7 ayında 10,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine sektörünün başlıca ihracat pazarları içinde en yüksek değer artışı ABD, Fransa, İspanya ve Rusya'da gerçekleşti. Sektörün son 12 aylık dönemdeki toplam ihracatı da, bir önceki döneme göre yüzde 6,3 artışla 17,7 milyar dolara yükseldi. Makine sanayiinde başlıca ürün grupları içerisinde ihracatını en fazla artıran sektörler ise inşaat ve madencilik makineleri, traktör, tarım ve ormancılık makineleri ile tekstil ve konfeksiyon makineleri oldu.