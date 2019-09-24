Muğla'da 120 bin turist mahsur kaldı
Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
- Tatil için Muğla'nın bazı ilçelerine gelen İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumu tarafından tahsis edilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi
- Gün içinde yaklaşık bin turist ülkesine dönerken, sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği bildirildi
MUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.
Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.
Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.
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