ORSİAD, bankaların yapılandırma uygulamasından şikayetçi

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, kredi borcu olan işletmelere getirilen, “yeniden yapılandırma” hakkının, bazı bankalarca keyfi olarak verilmediğini, bazılarının da yapılandırma için yasalara aykırı olarak komisyon istediğini bildirdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçen temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. Söz konusu değişiklikle 5411 sayılı kanuna geçici madde eklendiğini, bu maddenin reel sektörü çok yakından ilgilendirdiğini bildiren Başkan Çamur, şöyle devam etti:

"BANKALAR KEYFİ DAVRANIYOR"

“Buna göre bankalar başta olmak üzere finans kuruluşlarından kredi kullanan işletmelere, bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırma fırsatı tanınmıştır. İşletmelerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlayacak bu değişiklik, ne yazık ki bazı bankalar tarafından keyfi olarak uygulanmamaktadır. Yeniden yapılandırma için kredi kullandığı bankaya başvuran pek çok üyemizin ya ‘red’ yanıtı aldığını veya haksız şekilde komisyon ücretiyle karşı karşıya bırakıldığını görüyoruz.”

"DEVLETİN ÇABASI SABOTE EDİLİYOR"

ORSİAD Başkanı Levent Çamur; finansal güçlük içindeki firmalara, yapılacak çerçeve anlaşma kapsamında bazı teşvikler verilmesini ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören bu düzenlemenin sağlıklı uygulanmasını talep ettiklerini vurguladı. Bankaların keyfi davranışlarının, reel sektörü zor durumda bıraktığını, bunun da üretimden istihdama kadar her alanda işletmeleri olumsuz etkilediğini bildiren Başkan Çamur, “Sonuçta en çok etkilenen ülkemiz ekonomisidir. Devletimizin, ekonomik dar boğazdaki kuruluşlara dönük attığı adım, ne yazık ki kimi bankalarca sabote edilmektedir. Yasaya aykırı olarak komisyon talep edilmesi, teşviklerin uygulanmaması, yeniden yapılandırmaya yanaşılmaması ‘kötü niyet’ten başka bir şey değildir. Yetkili kurumlarımızın bu duruma el atması, iş dünyasının ortak beklentisidir” dedi.