ORSİAD'da yeni dönem için hedef ihracat artışı

OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’lerde faaliyet gösteren işadamlarının çatı kuruluşu OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) yeni dönem için hedefini, “ihracat artışı” olarak belirledi. ORSİAD Başkanı Levent Çamur, “Kurtuluş reçetemiz belli; üretim ve ihracat artışı için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, kent ve ülke ekonomisi için en büyük görevin OSB’lere düştüğünü anımsattı. Bu anlamda OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’lerde faaliyet gösteren kuruluşların üretimdeki başarısının hayati önem taşıdığına işaret eden Başkan Çamur, “Her yeni yatırım yeni istihdam alanları demek, her ihracat artışı güçlü ekonomi demek. Ülkemizin sıkıntılarının ve bu noktada biz sanayicilerin sorumluluğunun farkındayız. Çözümün üretmek ve daha çok ihracat olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Kısacası yeni dönemde temel hedefimiz; ihracat artışı” dedi.

FUAR VE KÜMELENMELER ÖNEMLİ

ORSİAD Başkanı Levent Çamur; daha fazla sayıda üyenin yurt dışına mal satması, ihraç edilen ürünlerin katma değerinin artması konusunda tüm alternatifleri değerlendireceklerini de bildirdi. Bu anlamda fuarları çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Çamur, şunları söyledi:

“Bizzat ORSİAD olarak düzenleyeceğimiz fuar organizasyonlarının yanı sıra, üyelerimizi uluslararası fuarlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bölgemizde aynı sektörlerde oluşturulan kümelenmelerin ihracata katkısını biliyoruz. İşbirliği ve güçbirliğine zemin hazırlayan, üretim ve ihracatta çığır açan kümelenmelerin daha fazla sektörde yaygınlaşması noktasında özel çaba harcayağız. Kümelenmelerin ihracata, ihracatın ise büyümeye ilaç olacağına yürekten inanıyoruz.”

YERLİ ÜRETİME DESTEK İSTEĞİ

OSTİM’in yurtdışı pazarlarında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu da vurgulayan Başkan Levent Çamur, şöyle devam etti:

“Bugün dünyanın dört bir yanına, irili ufaklı onbinlerce ürün ihraç ediyoruz. Ama biliyoruz ki daha fazlasını yapabiliriz, yapmalıyız. Yeter ki yerli üretim daha fazla desteklensin, ar-ge ve inovasyon konusunda işletmeler üzerinde farkındalık yaratılsın. ORSİAD olarak bizim yeni dönem çalışmalarımızda odaklanacağımız konular bunlar olacak. Asla karamsar, asla umutsuz değiliz…”