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ORSİAD: Faiz indirimiyle toparlanma hızlanacak

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Merkez Bankası’yla başlayıp diğer bankalarla devam eden “faiz indirimi”nin, piyasaları canlandıracağını, üreten kesimin moral ve motivasyonunu yükselteceğini bildirdi. Çamur, “Ekonomide hızlı toparlanma süreci kaçınılmaz” dedi.

İş Dünyası 18.09.2019, 09:26 Tuğçe Hanım
ORSİAD: Faiz indirimiyle toparlanma hızlanacak
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ORSİAD Başkanı Levent Çamur, Merkez Bankası’yla başlayıp diğer bankalarla devam eden “faiz indirimi”nin, piyasaları canlandıracağını, üreten kesimin moral ve motivasyonunu yükselteceğini bildirdi. Çamur, “Ekonomide hızlı toparlanma süreci kaçınılmaz” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur; yatırım, üretim ve istihdamın önündeki en büyük engellerden birinin yüksek faizler olduğunu söyledi. Piyasaların yüksek faiz kıskacında olduğu bir dönemde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun ard arda gerçekleştirdiği hamlelerin son derece yerinde olduğunu vurgulayan Başkan Çamur, şöyle dedi:

Yapılandırmada Kolaylık Beklentisi

“Merkez Bankası’nın bu adımından sonra Ziraat Bankası, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası ve son olarak Halk Bankası’nın faiz indirimine gitmesi önemlidir. Beklentimiz, bankaların tüm kredi türlerinde indirimler yapması, faiz indiriminin yanısıra kredi yapılandırmalarında işletmelere gereken kolaylığı sağlamalarıdır…” Bankaların faiz indirimi kararının piyasaları canlandıracağına, özellikle üreten kesimin moral ve motivasyonunu arttıracağına işaret eden Başkan Levent Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü:

Büyümenin Anahtarı Üreticinin Elinde

“Faiz indirimleriyle birlikte ekonomide hızlı bir toparlanma sürecine şahit olacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve üretimde artış demek enflasyon ve cari açığın azalması demek, sürdürülebilir istikrarlı ekonomik büyüme demektir. Türkiye’nin bugün ekonomik büyümeye çok ihtiyacı var. Büyümenin anahtarı ise reel sektörün elindedir. Hemen her sektöre yeniden ivme kazandırmak, ihracatçının global pazarda rekabet gücünü arttırmak için üreten kesimin finansmana erişimi önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Faiz indirimini bu anlamda çok olumlu, çarkların hızlanması, bozulan çarkların onarımı için çok yerinde bir karar olarak görüyor, bankalardan yukarıda sıraladığımız diğer beklentilerimiz konusunda biraz daha sorumluluk üstlenmelerini bekliyoruz” dedi.

#ORSİAD #levent çamur #faiz indirimi #ekonomi #merkez bankası
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