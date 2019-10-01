ORSİAD'tan yeni ekonomik pakete güvenoyu!

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Yeni Ekonomi Paketi’nin iş dünyasının beklentileriyle örtüştüğünü söyledi. Özellikle ihracata dönük hedefleri çok önemsediklerini söyleyen Çamur, “Programın başarısı için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin ORSİAD’dan bir açıklama yapıldı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına programı değerlendiren Başkanı Levent Çamur, paketin içeriğini “güçlü ülke ekonomisi için güçlü bir adım” olarak gördüklerini bildirdi. Yeni YEP’in enflasyon, işsizlik, cari açık gibi Türk ekonomisinin yumuşak karnı olan alanlarda çok etkili mücadele alanları ortaya koyduğunu bildiren Başkan Çamur, “Hazırlanan program etkin bir şekilde uygulanabilirse Türkiye hem cari açığını azaltıp, hem enflasyonunu düşürüp hem de büyüyebilir. Bunlar hayal değil” diye konuştu.

İhracat Hedefimizle Örtüşüyor

ORSİAD Başkanı Levent Çamur; Yeni YEP’in özellikle ihracatla ilgili içerik ve hedeflerinin sanayiciler olarak kendi beklenti ve hedefleriyle örtüştüğünü de söyledi. Göreve geldikleri tarihten bu yana öncelikli hedeflerinin daha fazla sayıda sanayiciyi yurt dışı pazarla buluşturmak, ihracatı arttırmak olduğunu anımsatan Başkan Çamur, “Sayın Bakan tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda da ihracat artışı, ihracatçıya teşvik ve destek, üretimde yerlileşme konusunda ciddi ve kararlı bir duruş sergilendiğini görüyoruz. Temennimiz programın istikrarlı bir şekilde uygulanması” şeklinde konuştu.

Reel Sektörde Karşılığını Bulacaktır

Vergi reformundan işsizlikle mücadeleye kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren yeni programın reel sektörde karşılığını bulacağına inandıklarını da kaydeden Başkan Levent Çamur, “Olağanüstü bir durum yaşanmaması durumunda gerek enflasyon ve işsizlik mücadelede gerekse büyümeyle ilgili ortaya konulan hedeflere ulaşılacağına inanıyoruz. Dolayısıyla başta ekonomi yönetimi olmak üzere tüm kesimlerin programa sahip çıkmasını bekliyoruz. Sanayiciler olarak bizler programın başarısı için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.