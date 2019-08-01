Özel Güvenlik Federasyonu’nun Yeni Başkanı İsmail Uzelli Oldu!

Özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine etkin bir katkı sağlamak, üstlendiği misyona uygun olarak sektörün en önemli sivil toplum kuruluşu hedefine erişmek ve bu konuda sektörün vizyonunu oluşturmak amacıyla 2011'de beş sektör derneği tarafından İstanbul'da kurulan Özel Güvenlik Federasyonu’nda bayrak değişimi yaşandı.

Türkiye’de özel güvenlik sektörünün ve özel güvenlik hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ÖGF'nin yeni başkanı İsmail Uzelli oldu.

ÖGF’nin 26 Nisan Cuma günü yapılan olağan genel kurulunda Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli başkanlığa seçildi. İsmail Uzelli, başkanlık görevini Oryal Ünver’den devraldı.

GÜSOD ve ÖGF Kurucu Üyesi Oryal Ünver, görevi devrederken yeni başkan Uzelli ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi ve sektörün ilerlemesi noktasında çeşitli tavsiyelerde bulundu. İsmail Uzelli de Oryal Ünver’e teşekkür ederek değerli fikir ve önerilerinden faydalanacağını bildirdi.

“Özel güvenlik sektöründe sinerji yaratacağız”

Önümüzdeki süreçte Özel Güvenlik Federasyonu Başkanlığını yürütecek olan İsmail Uzelli, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada “Dijitalleşen dünyada sektörlerin ve kurumların yeni nesil güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için tüm güvenlik ekosisteminin uyum içinde çalışması gerekiyor. ÖGF, sektör oyuncularının referans noktası ve birleştirici gücü olarak bu sinerjiyi korumaya ve özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine katkı sağlamaya devam edecektir.” dedi.

İsmail Uzelli kimdir?

İsmail Uzelli, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. English High School’u bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümüne devam eden Uzelli, sonrasında aile şirketi olan Uzelli A.Ş.’de yöneticilik yaptı.

İsmail Uzelli, Mart 1994’te, bugün Türkiye’nin lider elektronik güvenlik entegratörü olan Sensormatic’i kurdu. Sensormatic Grup Şirketleri, Özel güvenlik sektörünün lider şirketi Securitas ile Temmuz 2011’de birleşme sağladı. İsmail Uzelli, halen Sensormatic CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Güvenlik Endüstrisi Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin (GESİDER) kurucu üyelerinden olan İsmail Uzelli, 4 yıl boyunca derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürdü ve takiben dünyanın en büyük güvenlik derneği olan ASIS’in Türkiye Başkanlığı görevini üstlendi ve bu görevini sürdürüyor. Nisan 2019 tarihinden itibaren Türkiye özel güvenlik sektörünün çatı kuruluşu Özel Güvenlik Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Uzelli, bunların yanında AMPD ve TÜYAK (Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı) Mütevelli Üyesi’dir.

İsmail Uzelli, evli ve iki çocuk babasıdır.