Özen, "Üreten toplum için mesleki eğitim şart"

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlık Birimi toplandı. Esnaf ve sanatkârlar ile yanlarında çalışan çırak, kalfa ve ustalar ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin meslekî eğitimlerini değerlendirmek ve geliştirmek için faaliyet gösteren ANKESOB Mesleki Eğitim Danışmanlık Birimi, ANKESOB Eğitim, Proje, Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, başkanlığında; Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Mahmut İzciler, Prof. Dr. Ercan Nurcan Yılmaz, Dr. Oğuz Poyrazoğlu, ATO Temsilcisi Abidin Memili, ASO METES İşletme Müdürü Dr. Halis Yeşil, Mamak Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ülkü Altan, Yenimahalle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsa Erol, Mamak Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Ercan Küçükarslan, Teknik Öğretmenler Mustafa Daşcı, Mustafa Kökçü, Aydın Türkoğlu, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mustafa Köroğlu, Mamak-Karaağaç Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Zeynel A. Karagöz, Altındağ Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Sıdıka Başbuğa, İskitler Mesleki ve Teknik Lisesi Öğretmeni Mustafa Aksoy, Ulus Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni Haydar Battaloğlu, ANKESOB Basın Müşaviri Murat Kocakök ile ANKESOB Proje Asistanı Sinem Aslan’ın katılımları ile toplandı.

Toplantıya Başkanlık eden ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, “ANKESOB Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’in selamları ve toplantının hayırlı geçmesi temennisini sizlere ileterek toplantıya başlamak istiyorum.” diyerek, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Biriminin son toplantıdan bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar; ANKESOB İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) ve Odaların İDDG çalışmaları, Çıraklık ve Mesleki -Teknik Eğitimde yaşanan gelişmeler ve ANKESOB tarafından hazırlanan projeler ve uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

ÜNİVERSİTE MEZUNU MESLEKSİZ İŞSİZLER

Özen, sunumunda özetle şunları kaydetti:

"Toplumumuzda eğitim konusunda büyük bir yanlış anlayış var. Herkes çocuğunu akademik hayata hazırlamaya çalışıyor. Herkes çocuğunun diploma sahibi olmasını istiyor. Kimse çocuğunun bir meslek sahibi olmasını istemiyor. Zorunlu eğitimin üçüncü dört yılında Anadolu Liselerine yönelen bir anlayış var. Oluşan bu yanlış anlayışı, algıyı mutlaka kırmak zorundayız. Herkesi üniversiteli yapmaya çalışmak, işsizlik süresini uzatmaktan başka bir işe yaramıyor.

Son yıllarda mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığımızı belirtirken, bazı hususları da dile getirmek isterim. Mesleki ve Teknik Eğitim, çıkartılan, değiştirilen mevzuatlarla da sürekli yıpratılmaktadır. Haziran 1986 tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayılı kanun tam 14 defa değişikliğe uğramıştır. Orta Öğretim Kurumları yönetmeliği, çıraklık ve mesleki-teknik eğitime yönelik maddeler ile birlikte 232 maddeden ibarettir. Mesleki eğitimin kendine has, kendine özgü yönetmeliği bile bulunmamaktadır. Özellikle Mayıs 2018’de yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanunla 5580 sayılı Kanunun 6. maddesine yapılan ekler, 3308 sayılı Kanunun 30. maddesinin işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Bundan böyle ustalık belgesi olmadan herkes işyeri açabilecektir. 3308 sayılı Kanunun işyeri açmaya getirdiği düzenleme yerle bir olmuştur. Mesleki ve Teknik Eğitim mevzuatı diğer çıkartılan mevzuatlarla işlevsiz hale getirilmemelidir. Bir diğer husus 12 yıllık zorunlu eğitimde mesleğe yönlendirmeye yönelik mekanizmalar sağlıklı bir şekilde işlemediğinden, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine yönelik alan/dal seçimi gerçekleşememektedir. Bunun için ANKESOB olarak sadece genç kuşaklarımızın değil, mevcut işyerlerimizde çalışan kalfa ve ustalarımızın eğitimini de teknolojideki gelişmelere paralel olarak gerçekleştirmek için ANKESOB Başkanımız Mehmet Yiğiner’in sınırsız desteğini arkamızda hissederek gayret göstermekteyiz. Son olarak arkadaşlarımın huzurunda önemli gördüğüm bir hususu da paylaşarak sözlerimi noktalamak istiyorum. Eğitimine önem vermeyen toplumlar, emniyetine önem vermek zorunda kalırlar. Bu yüzden iyi bir mesleki/teknik eğitim, iyi bir iş bulmak ve üreten toplum olmak için elzemdir."

VERİ DEĞERLENDİRME MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR

Toplantıda, Birlik Meslek Eğitimi Danışmanlık Birimi Üyelerinin gündem maddelerine yönelik görüş ve önerileri değerlendirilerek, yeni dönemde yapılması gerekli çalışmalar karar altına alındı.

Toplantının devamında ANKESOB MEDB üyeleri de gündem doğrultusunda yaptıkları konuşmalarla çıraklık eğitimin ve mesleki eğitimin geleceği üzerine görüş ve değerlendirmelerde bulundu ve önerilerini sundu.

Birim üyelerinin tespitleri özetle şu konular üzerine yoğunlaştı:

"Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonunda, yeni nesil eğitim müfredatlarının geliştirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda müfredatlar sektörün talep ettiği yetkinliklere uygun olarak geliştirilecek, dal ve modülerin içerikleri, öğretim süreleri ve materyalleri çocukların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden geçirileceği belirtilmiştir. Ancak; Bakanlıkta ilgili paydaşların da yer aldığı ve sürdürülebilir olacak şekilde yapılandırılmış güçlü bir program geliştirme dairesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yine illerde hangi bölgelerde, hangi sektörlerde ne kadar işgücüne ihtiyaç olduğunu ortaya çıkaracak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları bünyesinde ilgili paydaşların da yer alacağı 'Veri Değerlendirme Merkezine' ihtiyaç bulunmaktadır. Usta Öğreticilerin programları 40 yıllık süreçte herhangi bir değişikliğe tabii tutulmadan uygulanmaya devam edilmektedir. Yeni iş modelleri/yapıları göz önüne alınarak usta öğreticilerin eğitiminde yeni bir planlamaya ihtiyaç bulunmaktadır."