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Rosatom, Belene NGS Projesi için stratejik yatırımcı seçimi kapsamı için başvuru yaptı
Rosatom, Belene NGS İnşası Stratejik yatırımcı seçilim prosedürüne katılım için başvuruda bulundu.
İş Dünyası 20.08.2019, 11:19 Tuğçe Hanım
22 Mayıs 2019’da ilan edilen Belene NGS Projesi (Bulgaristan) için stratejik yatırımcı seçimi kapsamı dâhilinde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, katılım için belirtilen süre zarfında başvuruda bulundu. Başvuru Bulgar Ulusal Elektrik Şirketi (NEK EAD) tarafından kabul edildi.
Referans: Belene NGS projesi stratejik yatırımcı seçimi için yapılması gereken işlemler 22 Mayıs 2019 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. İşlemlerin tamamlanması için verilen süre yayımlanma tarihinden itibaren 12 aydır.
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