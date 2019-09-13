Sanayide ara eleman sıkıntısı had safhada!

Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu, ekonominin bel kemiği olan sanayi sektöründe yaşanan kalifiye ara eleman sıkıntısının giderek derinleştiğini bildirdi. Neredeyse tüm sektörlerde var olan bu sorunun, sanayi sektöründeki olumsuz etkisinin hayli yüksek olduğunu söyleyen Başkan Allıoğlu, şunları söyledi:

"VASIFSIZ ELEMANA MAHKUMUZ"

“Çünkü üretim yapan yüksek maliyetli makinelerin, araç-gereçlerin kontrolü vasıfsız işçilere terk ediliyor. Üretiminin diğer aşamalarında işe hâkim olmayan insanlar istihdam ediliyor. İşveren vasıfsız elemanlara muhtaç ve mahkûm. Ancak çok doğal olarak tedirgin ve zaman zaman ciddi zararlarla karşı karşıya. Bunun ceremesini yalnızca işveren değil, milli ekonomi çekiyor…” Türkiye’deki belli başlı kuruluşların, nitelikli iş gücü ihtiyacını kendi içlerinde açtıkları eğitimlerle karşıladıklarını anımsatan Başkan Allıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

ÇOK DONANIIMSIZ GELİYORLAR

“Peki geri kalan küçük ve orta boy işletmeler ne yapacak? Bu KOBİ’lerin ihtiyacı olan nitelikli personel nereden bulunacak? Hepimiz biliyoruz ki, işverenin aradığı o elemanlar mesleki ve teknik liselerinden yetişmeli. Ama maalesef bu okullardan mezun olan gençler, donanımsız olarak iş dünyasına adım atmaya çalıyor. İşveren personel alımında seçici davranmamasına rağmen yine de aradığı vasıflı iş gücünü bulamıyor. Yani sorunun temelinde mesleki ve teknik okulların eğitim politikaları yatıyor. Bu okullarımızın hak ettikleri değeri görmesi, ailelerin teknik liselere karşı olan ön yargılarının ortadan kaldırılması için köklü bir reform yapılması gerekiyor. Söz konusu okulların cazibesinin arttırılması, mezunlarına etkin avantajlar sağlanması, özellikle staj konusunda reel sektörle tam bir işbirliği tesis edilmesi, kısacası mezun olacak gençlerin aldıkları eğitimin iş dünyasının beklentileriyle uyumlu olması şart.”

SIKINTI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Eğitimde bir reform yapılacaksa işe buradan başlanılması gerektiğinin altını çizen Nezih Allıoğlu, “Hem de hiç vakit kaybedilmeden. Sağlıklı, kaliteli ve verimli üretim, ekonomik kalkınmanın anahtarı. Bu anahtarı elinde tutan işverene, kapıları açması için gerekli olanaklar sağlanmalı. Ara eleman ihtiyacının teknik okullardan karşılanması konusunda MEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, işveren kuruluşları ve sanayicilerin bir araya gelerek oluşturacakları eş güdüm içinde uzun vadeli bir planlama ve işbirliği yapılması gerekiyor. Yine sanayici işbirliğiyle gençlerin meslek liselerine yönlendirilmesi için iş garantisi gibi teşvik paketlerinin etkin kılınması büyük önem taşıyor. Teknik orta öğretim kurumlarına daha çok pay ayrılmalı, eğitim kaliteleri mutlaka arttırılmalıdır. Sonuç olarak bizim; mezun olur olmaz masa başında iş isteyen değil tulum giyip makine başına geçecek nitelikli insanlara çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.