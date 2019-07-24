Sektörün Yeni Rotası ''Etkinlik Sigortası''

Konser, festival, konferans, karnaval, havai fişek gösterisi, parti, düğün, sokak partisi, spor ve tiyatro gibi etkinliklerin Türkiye’de de rağbet görmesi sigorta şirketlerini de heyecanlandırdı. 10 yıldır etkinlik sigortası ürünü ile organizasyonları daha güvenli hale getiren sigorta sektörü bu ürün ile etkinliklerin iptali veya ertelenmesi, etkinlik sırasında katılımcıların başına bir kaza gelmesi, dekor sahne, etkinlik yeri, orkestra, müzik enstrümanlarının zarar görmesi ve sanatçıların başına bir durum gelmesi gibi riskleri teminat altına alıyor. Etkinliklerin sigortalanması için konser yerinin konumu, konsere katılacak kişi sayısı, düzenlenecek etkinliğin içeriği ve etkinlik için harcanan bütçe gibi kriterler bulunurken, milyon dolarlarla ifade edilen etkinliklerin sigorta bedelini ise elde edilecek kar, organizatörlerin sahip olduğu ya da kiraladığı görsel ve işitsel cihazların toplam bedelleri belirliyor.

Amerika ve Avrupa’da oldukça yaygın

Etkinlik sigortası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, bu ürünün en yaygın olduğu pazarın Amerika ve Avrupa olduğuna dikkat çekerek, “Sigorta şirketlerimiz etkinlikle ilgili detay bilgiye sahip olduklarında, sigortalının ihtiyacına en doğru şekilde hizmet edebilecek poliçeyi çıkartma konusunda istekliler. Günümüzde bu ürünün kalbi Londra başta olmak üzere sınırlar ötesi diğer uluslararası marketlerde atıyor. 10 yıl öncesine kıyasla Türkiye pazarındaki oyuncuların bu ürüne yönelik iştahlarının arttığını söylememiz yanlış olmaz” dedi.

Organizatörlerin korkulu rüyası

Organizatörlerin en büyük korkulu rüyasının organizasyonun kısmen ya da tamamen iptal olmasından kaynaklanacak zararlar olduğunu ifade eden Murat Çiftçi, “Etkinlik Sigortası, etkinlik sırasında katılımcıların başına bir kazanın gelmesi, dekor sahne, etkinlik yeri, müzik entstrümanlarının zarar görmesi, sanatçının sahnede kaza geçirmesi gibi durumlarda oluşabilecek zararları ve etkinlik iptali veya ertelenmesine ilişkin yaygın karşılaşılan riskleri teminat altına alıyor” dedi.

IBS, Gloria Gaynor ve Ajda Pekkan konserlerini sigortaladı

Etkinliğin ne olduğu, kimin düzenlediği, tarihi, yeri, tehlikeli aktivite olup olmayacağı, program akışı, organizasyon bütçesi ve beklenen ziyaretçi sayısı gibi detayların Etkinlik Sigortası primini doğrudan etkileyen kriterler olduğunu vurgulayan Murat Çiftçi, etkinlik alanının gelişen bir pazar olduğunu ve Türkiye’de de yaygın hale geldiğini vurguladı. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak geçen yıl Türkiye’nin en büyük etkinlik sigortasını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Murat Çiftçi, “2018 yılında Yalıkavak Marina’da düzenlenen dünya çapında ünlü sanatçı Anastacia’nın konserini sigortalamıştık. Bu yıl da yine aynı mekanda düzenlenen ünlü sanatçı Gloria Gaynor ve Ajda Pekkan konserlerini sigortaladık” dedi.