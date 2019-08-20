Son Dakika
FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
Konut satışları Temmuz’da azaldı - Konut satış istatistikleri temmuz 2019
Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılık belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdi
29 ilde terör örgütü PKK operasyonu
3 büyükşehir belediye başkanı görevden alındı!
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri

‘Süper app'ler finans dünyasını sarsacak

KPMG geleceğin bankacılık deneyimine ilişkin yenilikleri araştırdı. Serinin 'süper app' bölümünde, Çin'den Asya'ya yayılmaya başlayan 'süper uygulama' akımı değerlendirildi. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, “Asya’dan yola çıkan süper app’ler geleneksel finansal hizmetler sektörünü tehdit ediyor” diyor.

İş Dünyası 20.08.2019, 11:24 20.08.2019, 11:35 Tuğçe Hanım
‘Süper app'ler finans dünyasını sarsacak
banner63

KPMG geleceğin bankacılık deneyimine ilişkin yenilikleri araştırdı. Serinin 'süper app' bölümünde, Çin'den Asya'ya yayılmaya başlayan 'süper uygulama' akımı değerlendirildi. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, “Asya’dan yola çıkan süper app’ler geleneksel finansal hizmetler sektörünü tehdit ediyor” diyor

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG'nin hazırladığı 'Bankacılık Deneyimini Yeniden Şekillendirmek' başlıklı araştırma serisi, finans sektöründeki yeni teknolojileri inceliyor. Araştırma serisinin 'Süper uygulamalar' başlıklı ilk bölümü, özellikle Çin'de gündelik yaşamın parçası haline gelen 'süper uygulamalar'ın yakın gelecekte başta finans olmak üzere pek çok sektörü yeniden şekillendireceğine dikkat çekiyor.

Batı'nın henüz yabancı olduğu 'süper app'ler, Çin'de ortaya çıkan, çok sayıda ürün ve hizmetin bir arada sunulduğu portallar olarak tanımlanıyor. Başlıca örnekleri WeChat ve Alipay. Kullanıcılar bu 'app'leri iletişim, sosyal medya, alışveriş ve ulaşım gibi çok farklı amaçlar için kullanabiliyor.

Yazıda aşağıda sıralanan sebeplerden ötürü finans sektörü yöneticilerinin 'süper app'leri yakından takip etmeleri ve bunlara karşı strateji geliştirmeleri vurgulandı:

  • Bankaları aradan çıkarıyorlar

WeChat ve Alipay gibi uygulamalar müşterilerine, birikim ve yatırım gibi temel bankacılık hizmetlerini de sunuyor. Bu şekilde müşterileri geleneksel finans kurumlarından uzaklaştırma potansiyeline sahipler.

  • Büyük veri avantajı
  • Süper aplikasyonların elinde, müşterilerine dair büyük bir veri birikimi var. Bu veriler, müşterilere daha iyi hizmetler sunabilmek için işleniyor. Geleneksel bankalar, ellerindeki verileri aynı verimlilikte işlemede güçlük çekiyorlar.
  • Marka itibarını kullanıyorlar
  • Süper uygulamalar, kullanıcılarına finans hizmetleri sunarken, markalarının popülerliğine ve itibarına güveniyor. (WeChat'in ödeme sistemi WePay, Alibaba'nın ise AliPay ve Ali Financial). Bu yolla daha fazla yeni müşteriye ulaşabiliyorlar.

Tüketici uyum ve sadelik istiyor

KPMG Türkiye'den Sinem Cantürk, tüketici davranışlarındaki değişimin Asya'da 'süper app'lerin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını, bu tür uygulamaların yakın gelecekte Batı'da da ortaya çıkacağını belirtti.

Cantürk, "Araştırmalarımız, 10 yıla yakın süredir hizmetlerde görülen ayrışma ve parçalanmanın tersine dönmeye başladığını gösteriyor. İnsanlar yemek sipariş etmek, ödeme yapmak ya da araç çağırmak için farklı aplikasyonlar kullanmak yerine tek bir aplikasyon istiyor. İstedikleri şey süper aplikasyonların sunduğu uyum ve sadelik" diye konuştu.

Çalışmada, Çin'de bahsi geçen 'süper app'lerle rekabetin son derece zor olacağı, buna karşın Endonezya, Filipinler ve Malezya gibi gelişmekte olan pazarlarda hala potansiyel olduğu yorumuna yer verildi. Henüz benzer uygulamaların ortaya çıkmadığı pazarlarda ise bankaların bu fırsattan yararlanarak kendi uygulamalarını geliştirebileceği vurgulandı.

banner62
#KPMG #süper app #finans #ekonomi #finans dünyası #bankacılık #iş dünyası #KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2019
İmsak 04:25
Güneş 05:57
Öğle 12:57
İkindi 16:43
Akşam 19:47
Yatsı 21:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Malatyaspor 1 3
3. Denizlispor 1 3
4. Alanyaspor 1 3
5. Antalyaspor 1 3
6. Çaykur Rizespor 1 3
7. Trabzonspor 1 1
8. Kasımpaşa 1 1
9. Ankaragücü 1 1
10. Konyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 0 0
12. Gazişehir Gaziantep 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Göztepe 1 0
15. Kayserispor 1 0
16. Galatasaray 1 0
17. Beşiktaş 1 0
18. Başakşehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 0 0
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Sheffield United 2 4
8. Everton 2 4
9. M. United 1 3
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 1 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Osasuna 1 3
8. Granada 1 1
9. Villarreal 1 1
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Atlético Madrid 0 0
13. Getafe 0 0
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@