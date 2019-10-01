Tehlikeli madde taşımacılığı için işbirliği protokolü

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumundaki kimya sektöründe ihracatı artırmak ve farklı pazarlara ulaşabilmek amacıyla üye firmalarına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile “Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi” iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği kapsamında İKMİB’e üye olan firmalar, tehlikeli maddeler sınıfına giren kimyevi ürünlerin gönderimleri için gerekli IATA sertifikası eğitimini alarak numune gönderimini gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte yapılan iş birliğinin, ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile yapılan hızlı ihracatın artışına ve küçük paket ihracatına ivme kazandırması bekleniyor. Ayrıca, eğitime başvuru yapan İKMİB üyesi ilk 100 firma temsilcisi eğitim ücretinde yüzde 50 indirim hakkı kazanacak.

İKMİB’in, UPS ve Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ile Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdiği protokol imza törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç, Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Müjdat Uludağ ve İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis katıldı.

İSMAİL GÜLLE'NİN KONUŞMASI

İmza töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “2018’i rekor yükselişle kapatan Kimyevi Maddeler sektörümüz, en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak, 2019’un ilk 8 ayında da rekor performansını sürdürüyor. Bu performansımızı devam ettirebilmenin en sürdürülebilir yolu da lojistik süreçlerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı bürokratik engelleri en aza indirebilmek. Bugün göz bebeğimiz Türk Hava Yolları ve dünyanın en büyük taşımacılık firmalarından UPS ile İKMİB arasında imzalanan “Tehlikeli Maddeler Taşımacılığı ve Eğitimi” protokolü ihracatçılarımıza sunacakları hizmetlerin koordinasyonu ve firmalarımızın bu alandaki bilgi ve eğitim eksikliklerinin kapatılması noktasında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bilhassa “tehlikeli maddeler” ihracatında gönderilen numunelerin daha hızlı ve dijital ortamda daha güvenli yapılabilmesi, ilgili sertifikaların sağlanmasında büyük bir adımdır. Her sektörde ihracatçımızın doğru ve nitelikli bilgiye en hızlı şekilde ulaşması, küresel boyuttaki varlığımıza önemli bir ivme kazandıracaktır. TİM olarak hedef pazarlara ilişkin dış ticaret verilerine ulaşım, potansiyel müşteri bilgileri, ülkelerin ürünlerle ilgili dinamikleri, standardizasyon ve sertifikasyona ilişkin bilgileri dijital ortamda, ihracatçılarımızın tek bir dokunuş ile elde edebileceği platformlara taşıyoruz.

ABD gibi uzaklık algısı olan pazarlara erişimde, numune gönderim süreleri ve masrafları ciddi bir fırsat maliyeti yaratmaktaydı. Verilecek eğitim ile, süreçlerin hızlandırılmasında ilgili personele kazandırılacak know – how, sektörün hızlı büyümesinde ve pazara erişiminde de en önemli zorluklardan birisi olan zaman kısıtını minimuma indirmeyi amaçlıyor. İKMİB’in başvuru yapan ilk 100 firma temsilcisinin ücretlerinin yarısını karşılayacak olması da, ihracatçılarımız için son derece teşvik edici bir uygulama” dedi.

İmza töreninde konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise, “Dünyanın dört bir yanına, kimyanın 16 alt sektöründe kimyevi madde ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren firmalarımız, mevcut ve potansiyel Pazarlar ile ihracat ağını geliştirmek için numune gönderimlerine ihtiyaç duyuyor. Kimya ihracatında yer alan ve çoğu tehlikeli maddeler sınıfına giren ürünlerin numunelerinin iletilmesi kapsamında transfer işlemlerinin sürdürebilmesi için de Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR) sertifikası gerekiyor. İKMİB olarak, ihracatı doğrudan etkileyen, firmaların ihracatını arttırmak için önemli bir süreç olan numune gönderimi ile ilgili yaşanan bu sorunu çözmek amacıyla Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR) sertifikası eğitimi konusunda uzman olan Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi ve uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı konusunda , ülkemizde de hizmet veren UPS ile iş birliği yapıyoruz. Yaklaşık 6 bini aktif olmak üzere toplam 12 bin üyemizin IATA sertifikası eğitimine katılmasıyla birlikte, UPS’in vermiş olduğu bu servisten faydalanarak, ihracatın önündeki engellerden birini daha kaldırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Yönetim Kurulunda aldığımız karar doğrultusunda IATA eğitimine başvuran üyelerimizden ilk 100 firma temsilcisinin eğitim bedelinin yüzde 50’si Birliğimiz tarafından karşılanacak” dedi.

KİMYA İHRACATINA KATKI

Kimya sektörünün stratejik önemine dikkat çeken Pelister, ”Gerek Ticaret Bakanımızın açıkladığı İhracat Ana Planı’nda gerekse de ABD ile ticaret hedefimizde kimya sektörümüz öncelikli hedef sektörler arasında yer alıyor. Ülkemizin ihracatında ikinci sektör olmayı başaran kimya sektörümüzün yıl sonunu 20 milyar dolar ihracatla tamamlamasını bekliyoruz. Bu kapsamda kimya ihracatına ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız bu iş birliğinin başta üye firmalarımız olmak üzere tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da imza töreninde yaptığı konuşmada, “UPS olarak Türkiye’de ihracatçılarımızın önünü nasıl açabileceğimize odaklanıyoruz. Kimya sektörü, son 12 aylık verilere göre ihracatımızın yüzde 10’undan fazlasını temsil ediyor ve İKMİB çatısı altındaki ihracatçılarımız yılın ilk 8 ayında yüzde 11’den fazla oranda ihracatlarını büyütmeyi başardılar. Biz de ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırma kapsamında kimya sektörümüzün özelde numune, genelde tüm gönderileri için karşılaştıkları tehlikeli madde gönderimi konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık ve şu an 123 ülkeye hava yolu ile tehlikeli madde ihracatı yapabilir durumdayız. Bu iş birliği protokolü ile İKMİB üyesi ihracatçılarımız tehlikeli madde konusunda eğitilecek ve UPS ile dünyanın en büyük ekonomilerine tehlikeli madde sınıfında gönderi yapabilme kapasitesine ulaşacak. Bu iş birliği ile İKMİB üyesi olan tüm UPS müşterileri ayrıca avantajlı fiyatlardan da yararlanabilecek. İhracatçımız rakip ülkelere göre bir adım önde olacak, yeni fırsatlara, yeni pazarlara çok daha hızlı erişebilecek” dedi.

Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Eğitim Başkanı Müjdat Uludağ ise, “Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak Türk ihracatçısını dünyanın 300'den fazla şehrine ulaştırıyoruz. İhracatçılarımıza olan desteğimizi bugün eğitim alanında gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliğimiz ile pekiştiriyoruz. Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi İKMİB üyesi firmalara uluslararası standartlarda eğitim sağlayarak onlara yeni pazarlara ulaşma noktasında önemli bir katkı sağlayacak.” dedi.