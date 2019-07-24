Tepe Savunma ÖGNET'e Yapmış Olduğu Katkılardan Dolayı Ödüllendirildi
Güvenlik sektöründe yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle faaliyetlerini sürdüren Tepe Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Projesi’ne (ÖGNET) verdiği katkılardan dolayı ödüllendirildi. Tepe Savunma ve Güvenlik, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında teşekkür belgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan aldı.
Teknoloji alanında yaratıcı fikirlerin desteklenerek, katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için çalışmalarını sürdüren Tepe Savunma ve Güvenlik, ÖGNET kapsamında özel güvenlik bildirimlerini kolaylaştırmak için proje ekibi ile iş birliği kurarak destekte bulundu. Bu katkılarından dolayı da teşekkür belgesi takdim edildi.
Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp aldıkları ödül ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti: “Tepe Savunma olarak 25 yıllık tecrübemizle Türkiye’de güvenlik sektörünün gelişimi ve güçlenmesi için ÖGNET’e destek vermekten çok mutluyuz. Önleyici güvenlik hizmetlerinin kalitesinin en yüksek seviyeye çıkarılması için hayata geçirilen ÖGNET ile emniyet, jandarma ve özel güvenlik birimlerinin birbiriyle olan iletişimini kolaylaşacak. Türkiye genelinde faaliyete giren ÖGNET projesine verdiğimiz katkılardan dolayı da Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan teşekkür belgesi almak bizim için çok değerli. Sektörün gelişimine katkı sağlayacak projelerde yer almaya devam edeceğiz”.
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