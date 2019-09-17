TİM, inovatif etkinliklerle TEKNOFEST’e damga vurdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), gerçekleştirdiği inovatif etkinliklerle TEKNOFEST’e damga vurdu. Droneup, Atmosfer Dışında Bitki Yetiştirme, Geri dönüşüm, Arduino, 3D printer, Robotik gibi atölyelere Teknofest katılımcıları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “85 bin ihracatçının temsilcisi TİM olarak hedefimiz; teknolojiyi; tasarlayan, üreten, ihraç eden bir Türkiye olmak ve Türk Malı kalitesini tüm dünyaya ulaştırmak” dedi.

Dünyanın alanında tek örnek ve en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Atatürk Havalimanı’nda başladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İnovaTİM, İnoSuit, İnovaLİG, TİM-TEB Girişim Evleri projelerinin sergilendiği TİM Çadırı ile TEKNOFEST’te yer aldı.TİM İnovasyon çadırında gerçekleştirilen atölyeler ve inovatif sergilere katılımcıların ilgisi büyük oldu. TİM çadırını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da öğrenciler ve girişimcilerin yaptığı inovatif projeler hakkında bilgiler aldı.

TİM çatısı altında yer alan ve ‘İnovasyon Elçileri’ olarak adlandırılan İnovaTİM ailesi de özel etkinliklere imza attı. İnovaTİM tarafından gerçekleştirilen Droneup, Atmosfer Dışında Bitki Yetiştirme, Geri dönüşüm, Arduino, 3D printer, Robotik atölyelerinde katılımcılar inceledikleri örnekleri uygulamalı olarak hayata geçirme fırsatı buldular.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığında Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evleri standında ise katılımcılar, yarış dronu BRODRONE insansız hava aracını, en yakın lokasyondaki yazıcıdan çıktı almayı sağlayan platform PrintLee, Meme kanserine karşı giyilebilir teknoloji geliştiren TRİWİ’yi, sanal gerçeklik ve yapay zeka ile uygulama geliştiren REDLAB’ı, Türkiye’deki ilk Amazon teknoloji partnerliğine sahip olan Pirahas’ı görme imkanı buldu.

İnoSuit firmaları ile stajyerleri bir araya getirmeye yönelik etkinliğe yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İnoSuit firmalarına gerek firma tanınırlığını arttırmaları gerekse staj arayışında olan öğrenciler ile stajyer arayan firmaları bir araya getirmek amaçlarıyla bir başvuru noktası yer alıyor.

“Yerli ve Milli Teknoloji İhraç Etmeliyiz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TEKNOFEST’e TİM olarak bu sene inovasyon ve teknoloji alanında destekledikleri projelerle yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi.

İsmail Gülle, ‘Milli Teknoloji Hamlesinin’, en güçlü sembollerinden olan TEKNOFEST’in,yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce katılımcıya Türkiye’nin teknolojiye yaklaşımını çok iyi bir şekilde anlattığını belirterek şunları söyledi: “Teknoloji savunmadan biyomedikale, finanstan eğitime kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Artık teknolojiyi kullanmadan, herhangi bir hizmete erişebilmek, sağlıklı ve sürdürülebilir üretim yapabilmek ve güvenliğimizi sağlamak neredeyse imkansız hale geldi. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı kaldığımız sürece, herhangi bir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Bu yüzden, günümüz dünyasında bağımsızlığın birinci şartı olan teknolojiyi; tasarlayan, üreten ihraç eden bir Türkiye olmamız son derece önemli. Dolayısıyla; milli teknoloji hamlesiyle bugün attığımız adımlar, geleceğin oyun kurucuları arasındaki yerimizi perçinlememiz adına atılan en önemli adımlardır. TİM olarak bizlerin hedefi de bugün burada, etrafınızda gördüğünüz, yerli ve milli teknolojiyi ihraç ederek,Türk Malı kalitesini tüm dünyaya götüren ve “Dış Ticaret Fazlası Veren” bir Türkiye. Bu hedefe ulaşabilmek adına başta Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumları, kamu kuruluşları, özel sektör firmaları ve üniversitelerimiz ile tüm gücümüzle tam performans çalışıyoruz.”