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TOBB Başkanı Hisarçıklıoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos’un dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın ve inancın eseri olduğunu belirtti.

İş Dünyası 29.08.2019, 12:54 Ramazan Durmuş
TOBB Başkanı Hisarçıklıoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos’un dünyada eşi benzeri olmayan bir kararlılığın ve inancın eseri olduğunu belirterek, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde elde edilen bu zaferin dünyada bir emsali yok. 30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilan edildiği tarihtir” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"HEPİMİZ İÇİN GURUR GÜNÜ"

“Türk ordusunun, işgalci güçleri Anadolu'dan temizlemek için 26 Ağustos'ta Afyon'da başlattığı Büyük Taarruz, Dumlupınar'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün idaresinde düşmanlar imha edilerek zafere ulaştı.

Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmidir. Hepimiz için gurur günüdür.

Necip milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir.

Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, gözünü hiç birşeyden sakınmamıştır.

Bu kutsal değerlerimiz ve geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duymaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum.”

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#iş dünyası #30 Ağustos Zafer Bayramı #TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
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