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TÜMSİAD Adana ile Özel Havacılık Lisesi'nden işbirliği

TÜMSİAD Adana Şubesi,  Özel Uzay Havacılık Lisesi  müdürü ve öğretmenleri ile sanayide havacılığın önemi, proje ve girişimcilik konularında fikir alışverişi yaparak, işbirliği konusunda anlaştı.

İş Dünyası 15.09.2019, 12:38 Ramazan Durmuş
TÜMSİAD Adana ile Özel Havacılık Lisesi'nden işbirliği

TÜMSİAD Adana Şubesi,  Özel Uzay Havacılık Lisesi  müdürü ve öğretmenleri ile sanayide havacılığın önemi, proje ve girişimcilik konularında fikir alışverişi yaparak, işbirliği konusunda anlaştı.
TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca ve yönetim kurulu üyeleri, Özel Uzay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Kuşdemir,  Havacılık Öğretmenleri Cansu Eser, Halil Özbey ve Zeynel Gümüş’ü ağırladı.

 Okul Müdürü Mahmut Kuşdemir, TÜMSİAD Adana Şubesi Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, yönetim kurulu ve üyelerini önümüzdeki aylarda Kabasakal rüzgarlı tepe mevkiinde yapılması planlanan geleneksel 3. Havacılık Festivaline davet etti. Festivale renk katması açısından TÜMSİAD Adana Şubesi Başkan Yardımcısı, aynı zamanda ADOFF yönetim kurulu üyesi olan Oğuz Akkaya’dan  festivalde Offroad yarışları yapılması sözünü de aldı.
Geleneksel 3. Havacılık Festivalinde, yamaç paraşütleri ile atlama, model uçak ve helikopter uçuşları, modern roket fırlatımı,  microlight uçuşları, model planör uçuşu, drone çekimleri ve offroad yarışlarının festivaller şehri Adana’nın sosyal ve kültürel ihtiyacına katkı koyacağı belirtildi.
TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca,  ‘’Teknik vasıflı insan yetiştirmek önemlidir’’ diyerek,  bu festivalin öğrencilerin yanı sıra,  her kesimin kişisel gelişimine de katkı koyacağını belirtti. Ülke yararına olan her türlü projede işbirliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kutluca, Özel Uzay Mesleki ve Teknik Lise Müdürü  ve öğretmenlerine başarılar diledi. 

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#TÜMSİAD Adana #Özel Uzay Havacılık Lisesi #işbirliği #Yakup Kutluca
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