TÜMSİAD Adana ile Özel Havacılık Lisesi'nden işbirliği
TÜMSİAD Adana Şubesi, Özel Uzay Havacılık Lisesi müdürü ve öğretmenleri ile sanayide havacılığın önemi, proje ve girişimcilik konularında fikir alışverişi yaparak, işbirliği konusunda anlaştı.
TÜMSİAD Adana Şubesi, Özel Uzay Havacılık Lisesi müdürü ve öğretmenleri ile sanayide havacılığın önemi, proje ve girişimcilik konularında fikir alışverişi yaparak, işbirliği konusunda anlaştı.
TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca ve yönetim kurulu üyeleri, Özel Uzay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Kuşdemir, Havacılık Öğretmenleri Cansu Eser, Halil Özbey ve Zeynel Gümüş’ü ağırladı.
Geleneksel 3. Havacılık Festivalinde, yamaç paraşütleri ile atlama, model uçak ve helikopter uçuşları, modern roket fırlatımı, microlight uçuşları, model planör uçuşu, drone çekimleri ve offroad yarışlarının festivaller şehri Adana’nın sosyal ve kültürel ihtiyacına katkı koyacağı belirtildi.
TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca, ‘’Teknik vasıflı insan yetiştirmek önemlidir’’ diyerek, bu festivalin öğrencilerin yanı sıra, her kesimin kişisel gelişimine de katkı koyacağını belirtti. Ülke yararına olan her türlü projede işbirliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceklerini söyleyen Kutluca, Özel Uzay Mesleki ve Teknik Lise Müdürü ve öğretmenlerine başarılar diledi.
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