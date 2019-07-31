TZOB Başkanı Bayraktar, Üretici ve Market Arasındaki Fiyatları Değerlendirdi

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bayraktar, temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette antep fıstığı, üreticide domates, fiyatı en fazla düşen ürünün ise, markette patlıcan, üreticide fındık olduğunu belirtti.



‘MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ANTEP FISTIĞINDA’

Temmuz ayında markette şeftali, kuru fasulye, kuru üzüm ve zeytinyağı fiyatında bir değişim olmadığını ve en fazla fiyat düşüşünün yüzde 36,80 ile patlıcanda olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 26,42 ile havuç, yüzde 20,49 ile kabak, yüzde 18,91 ile karpuz, yüzde 9,55 ile yeşil soğan, yüzde 8,03 ile kuru soğan, yüzde 7,84 ile sivri biber, yüzde 6,43 ile marul, yüzde 6,41 ile salatalık, yüzde 6,07 ile patates, yüzde 5,35 ile süt izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 14,07 ile antep fıstığında yaşandı. Antep fıstığındaki fiyat artışını yüzde 12,90 ile yumurta, yüzde 5,08 ile mısırözü yağı, yüzde 4 ile limon, yüzde 3,31 ile kiraz, yüzde 3,30 ile ayçiçeği yağı, yüzde 3,23 ile domates, 3,14 ile elma, yüzde 3,03 ile pirinç takip etti.”



‘FİYATI EN FAZLA DÜŞEN FINDIK’

Temmuz ayında üretici fiyatlarında marul, maydanoz, elma, karpuz, kuru fasulye, nohut, pirinç, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatlarında değişim olmadığını, üretici de fiyatı en fazla düşen ürünün de yüzde 27,78 oranla fındıkta olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

“Fındıktaki fiyat düşüşünü yüzde 25 ile havuç, yüzde 17,95 ile patlıcan, yüzde 17,17 ile limon, yüzde 16 ile kuru soğan, yüzde 13,64 ile taze fasulye, yüzde 12,50 ile kiraz, yüzde 10,98 ile patates izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 107,81 ile domateste görüldü. Domatesteki fiyat artışını yüzde 46,25 ile yeşil mercimek, yüzde 16,67 ile şeftali, yüzde 14,63 ile yumurta, yüzde 13,98 ile kabak, yüzde 11,11 ile kuru kayısı takip etti.”

Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının yüzde 324,56 ile en fazla salatalıkta yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, fiyat farkının kuru incirde yüzde 310,89, kuru kayısıda yüzde 309, elmada yüzde 305,48, karpuzda yüzde 288,54, sütte yüzde 251,93 olduğunu ifade etti. Salatalığın 4,2 kat, kuru incir, kuru kayısı ve elmanın 4,1 kat, karpuzun 3,9 kat, sütün 3,5 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticide 57 kuruş olan salatalık 2 lira 42 kuruşa, 15 liradan satılan kuru incir 61 lira 63 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 40 lira 90 kuruşa, 1 lira 52 kuruştan satılan elma 6 lira 16 kuruşa, 32 kuruş olan karpuz 1 lira 24 kuruşa, 1 lira 81 kuruş olan süt 6 lira 37 kuruşa satılıyor" dedi.



‘YEŞİL MERCİMEKTE YENİ ÜRÜNÜN PİYASAYA SÜRÜLMESİ FİYATI ARTIRDI’

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının domateste görüldüğünü ve kıyı bölgesindeki seralarda hasadın bitmesinin bu artış da etkili olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Kabak, salatalık gibi ürünlerde hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlar düşük seyretmesine karşın geçen aya göre kıyaslama yapıldığında artış görüldü. Yeşil mercimekte yeni ürünün piyasaya sürülmesi fiyatı artırdı. Kırmızı mercimekte ise, ürünün piyasaya yavaş yavaş sürülmesi fiyat artışına yol açtı. Antep fıstığında düşük rekolte fiyatı artırdı. Fındıkta yapılan spekülasyonlar üretici fiyatını düşürürken, markette fiyatı yükseltti. Havuçta talepteki düşüş fiyatları aşağı çekerken, patlıcan, kuru soğan, taze fasulye, patates, yeşil soğan, sivri biberde hasat edilen ürün miktarındaki artışa bağlı olarak fiyatlar geriledi. Limonda ise, depolanan ürünlerde yaşanan kalite kaybı ve yeni ürünün hasadının yaklaşmış olması fiyatları aşağı çekti.”