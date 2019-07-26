Uzun Bayram Tatillerinde İş Dünyası Olumsuz Etkilenir
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını tasvip etmelerinin mümkün olmadığını söyledi, “Türkiye zaten resmi tatil cenneti bir ülke. Yılın neredeyse üçte birinde tatil yapmak büyük kayıp” dedi.
“Hükümet yetkililerimizden ricamız, uzun bayram tatilleri konusunda bonkör davranmamaları.”
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu, resmi tatiller konusunda Türkiye’nin hak etmediği lüksü yaşayan bir ülke olduğunu belirtti. Yılın üçte birini resmi tatiller nedeniyle çalışmadan geçiren Türk halkının, hızla üretmeden tüketmeye alıştırıldığını kaydeden Allıoğlu, fazla tatillerin ekonomiyi ciddi biçimde sekteye uğrattığını söyledi. Allıoğlu, “Henüz Ramazan Bayramı tatilinden yeni çıkmış bir ülke, şimdi de 9 güne yükseltilmesi istenen yeni bir bayram tatiline girmeye hazırlanıyor. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama vardır” şeklinde konuştu.
Sadece Turizmciler Kazanır
Turizm gelirlerini arttırmak amacıyla Kurban Bayramı tatilinin, 9 güne çıkarılması için çalışma yapıldığını hatırlatan GGYD Başkanı Allıoğlu, “Bu durum yalnızca turizm sektörünün işine gelir. Ancak bu ülkede uzun tatilden zarar görecek onlarca sektör var. İş dünyasının çok büyük bir bölümü bu tatilden olumsuz etkilenir. 365 günün; resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri nedeniyle en az 120 gününü, yani üçte birini çalışmadan geçiren bir toplumun ekonomik yapısı ne kadar sağlıklı olur, hep birlikte tartışalım” dedi.
Gelir Düşüyor, Ödemeler Aynı
Uzun tatiller nedeniyle işletmelerin çarklarının yavaş döndüğünü, ekonomik girdilerinde azalma olmasına karşın ödemelerin aynen devam ettiğini hatırlatan Başkan Nezih Allıoğlu, “Reel sektörün temsilcileri olarak uzun tatil sürelerine ve bu yöndeki taleplere karşıyız. Yalnızca sanayici ve işadamları değil, esnaf ve tüccarlar da, kısacası ekonomik çarktaki kesimler ve sektörler, bundan zarar görecektir. Hükümet yetkililerimizden ricamız, uzun bayram tatilleri konusunda bonkör davranmamaları, bu yöndeki talepleri ince eleyip sık dokumalarıdır” diye konuştu.
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