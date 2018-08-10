İŞ DÜNYASINDA YENİ BİR SEN LAZIM

Yasemen Çalışkan

Bir bireyin yaşamı boyunca uzmanlığı için bilgi ve beceri kazandığı işi ile ilgili pozisyonlar dizisi kariyer ise;

1956 Anne Roe……………….. Meslekler Psikolojisi

1957 Donald Supper…………. Kariyer Psikolojisi

1963 Triedeman ve Ohara…….Kariyer Gelişimi, Seçimi ve Uyarlanması

1966 John Holland……………. Meslek Tercihi Teorisi

20.yy ortaları………………….. Geleneksel kariyer anlayışının sonu

21.yy ise yeni anlayış………… Çok yönlü kariyer

Aileye bağımlı hayattan bağımsızlığa adımlar atılan 15-25 yaş dönemi deneyimin yerleşme ve kariyer başlangıcı diyebiliriz. Tohumun bitkiye dönüşmesindeki ilk aşama filizlenmedir. Toprağın altında beklemekte olan tohum ısı, nem ve ışık faktörlerinin bir araya gelmesiyle harekete geçip uyanır. Tohumun büyüme işleminin başlayabilmesi için hücrede sulu bir ortamın olması gerekir. Kök ile filizin kendini geliştirdiği aşamada oksijene ihtiyaç vardır. Çünkü yeni oluşan bitkinin büyüyebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır.

Zamanı geldiğinde olgunlaşan tohum filizlenir.

Sizin filizlenmeniz için attığınız tohum için gerekli faktörler neler olabilir?

Bir tohumun filizlenmesi için gerekli olan onca ayrıntı sizin için nasıl olabilir?

Zamanı geldiğinde olgunlaşan tohum filizlenir. Tohumun filizlenme sürecinde kökleri yok ve toprakta ki mineralleri alamazken kendini besleyecek besin deposu tohumun içinde bulunmaktadır.

Sizin filizlenme sürenizi etkileyen faktörlere yapacağınız yatırım nedir?

Ya sizin filizlenme sürecinde bilgi deponuz ve bu bilgiyi hayata aktarma yeteneğiniz nedir?

Var olan yeteneklerini keşfetmek için neler yaptınız?

Tutku ile yapacağınız işi seçmek için hangi amacı hangi hedefi belirlediniz?

Çok soru var cevaplanması gereken, sizde bir yerlerden başlamalısınız.

O zaman en doğru soru: Şu an hangi aşamadasınız?

Kendini keşfetme sürecinde yeteneklerimizin ortaya çıkması, bireysel vizyonumuzu oluşturma belirli bir zaman alacaktır. Bu zaman dilimi içerisinde tercihlerimiz ve aldığımız kararlar yol haritamızı belirler. Ancak yapılan tercihler, alınan kararlar eskisi gibi dönülmez yolları göstermiyor.

Doğru veya yanlış atılan her adım ileriye doğru atılacak olan bir adımın habercisi oluyor.

Şimdilerde çoklu kariyerden bahsediyoruz. Sürekli değişimin ve gelişimin habercisi değil mi?

Kariyer planlamanızı yaparken bilgi, beceri ve yeteneklerimizin geliştirilmesi ve motivasyonun arttırılması ile zamanımızı doğru yönetmekse Üniversite’de zamanımızı nasıl geçirdiğimiz ile ilgili seçimlerimizi gözden geçirme ile başlamalıyız.

Future of Jobs Report World Economic Forum’un yaptığı araştırmaya göre;

Karmaşık problem çözme Eleştirel düşünme Yaratıcılık İnsan Yönetimi Başkalarıyla Uyum Duygusal Zeka Muhakeme etme & Karar verme Hizmet Yönelimi Müzakere Bilişsel Esneklik

Şeklinde gelecek için sahip olunması gerekli yetkinlikler olarak sıralamaktadır. Kariyer başlangıcı açısından tohum attığımız bir dönemde dijital devrimin hızla iş hayatındaki etkisini yaşarken hazırlıklarımızı daha bilinçli ve dönüşümün getirdiği değişim ile yetkinlikleri deneyimlemek için bir çok fırsat yakalayabiliriz.

Üniversite okurken seçmeli dersler, projeler, stajlar, konferans, çalıştay ve seminerler, part-time işler, öğrenci toplulukları ve meslek odaları etkinlikleri, sürekli eğitim merkezlerininin profesyonel beceri kazandıracak eğitimleri sizin için kendinize yatırım yapmak, gözlemlemek, farkındalığınızı arttırmak için gerekli ortamlardır.

Deneyimlediklerini öğrenme yolunuzu tanımlamanız yeni öğreneceklerine yer açarken size yardımcı olacaktır.

Değişim ve dönüşüm geçirmek çok kolay değil tabiki. Hangi konuda uzmanlaşırsanız uzmanlaşın farklı disiplinlerle çalışmanız sizi robot devriminin çok yakın olacağı bir gelecekte iş dünyasına değişen taleplerine hazır eder. Endüstri 4.0’ın getireceği sanayide ki yenilikler insan kaynağının istihdamında da farklılık yaratacaktır.

25-35 yaş dönemi başarılı olma isteği ile çalışmak, bağımsız hareket etmek, deneyimin yerleşme sürecinde alınan kararlar, seçilen meslek ve bir plan dahilinde hareket etmek bizi yolcuğun yönetilebilir olduğunu gösteriyor.

Geleceğin getirdiği değişim bizi hangi yaş döneminde olursa olsun kısır döngü içerisinde kalarak bir yere varılamayacağını, sınırları kaldırmamız gerektiğini, kendini güncelleyerek bir adım daha atılabileceğini deneyimletti.

Sizlere en büyük tavsiye “Ne istiyorum?” hedefine gidebilmek için “Durumum Nedir?” analizini yapabilmenizdir.

Yeniden… yeniden… yeniden…

Seçtiğiniz mesleklere bağlı olarak yönetim kademelerini mi hedefliyorsunuz veya girişimcilik ruhunuz ile hangi sektörde iş kuracağını araştıran bireylerden misiniz? İç sesiniz size muhakkak birşeyler söylüyordur!!!

35-45 yaş döneminde kendini sorgulamak ve alınan kararları, uzmanlık alanları ve değişimin sinyalleri ile “Başka ne yapabilirim” sorusunun itici gücüyle yer değiştirme/alan değiştirme eğiliminin başladığı insan kaynakları mülakatlarında başvuran adaylar arasında karşılaşıyoruz. Seçtiğiniz alanda uzmanlaşırken geleceğinde getirdiği değişimi ön görerek hazırlanmanız sizi zinde tutacaktır.

45-65 yaş döneminde olgun kariyer dediğimiz hayatı ve gerçekleri bilen, yaşamın doğan akışını kabul etmiş, tecrübelerini yeni kuşaklara aktarabilen, teknolojinin getirdiği değişim ve dönüşüm ile mesleki becerilerini güncelleyen sürekli zihnini dinç tutan bireyler varlıklarını iş hayatında sürdürebileceklerdir. Her yıl endüstriyel alanda kullanılan robot satışı katlanarak büyüyorsa, dijitalleşmenin hızlandığı, yapay zeka, nanoteknoloji ve buna benzer pek çok alanda ses getirecek çalışmaların yakın zamanda karşımıza çıkacağından bahsedebiliriz.

Biz geleceğin ihtiyaçlarını ne kadar ön görebiliyoruz?

75-85… yaş döneminde bireyin olgunlaşması, kendini kabullenmeyi öğrenmesi, yaşamın anlamını sorgulamaya başlaması olarak tanımlansada gelişmenin devamı olarak kariyerin yaş arasında ki ilişkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz.

2050’lerde fabrikalarda robotik akıllı sistemler ve yazılımlarla insan yerine robotların yapabilir hale geleceği bir çok iş ile çalışan insan sayısının azalacağını bir çok fütürist ve akademisyenlerin çalışmaları verilerle birlikte ortaya koyuyor. 21. yy da çoklu kariyer için fırsatlar her zaman olacaktır.

Her zaman, yeni bir sen lazım yeni birşeyler söylemek için…