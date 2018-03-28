Keçiören Belediyesi ve İŞ-KUR Genel Müdürlüğü iş birliği ile istihdama katkı sağlaması hedefiyle faaliyetlerini yürüten İŞ-KUR Keçiören İş Kulübünün açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptı.

Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek'in katıldığı açılışta Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artı iki istihdam hedefiyle 2018 yılında yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda İŞKUR, ülkemizin gelişim ve değişim hızıyla birlikte hizmet alanındaki etkili ve verimli çalışmaları artırıp, kurumsal kapasitesini güçlendiren bir inisiyatif almış durumda... Arka arkaya iş birliği protokollerimizi imzalıyoruz. TOBB ile güçlü bir mesleki eğitim protokolü imzaladık. Önümüzdeki dönemde iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına, taleplerine uygun olarak yeni formatlarda bir mesleki eğitim anlayışını hayata geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzla iş kolu bazlı yine güçlü bir iş birliği protokolümüzü imzalayacağız." dedi.

BAŞKAN AK'A TEŞEKKÜR

İş Kulüpleri Projesi'nin yerel yönetimlerle iş birliği modelinin önemli bir uygulaması olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, açılışını yapacakları iş kulübüne desteklerinden ötürü Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür etti.

Sarıeroğlu, toplumun değişik kesimleriyle oluşturacakları sinerjinin gelecek dönemlerde istihdama olumlu katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayarak şöyle devam etti: "İş kulüpleri, bizim 'tek adım hizmet merkezi' olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir modelimiz. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz iş dünyasına adım atmadan önce destek almak istedikleri konularla ilgili buraya danışacak. Engelli kardeşlerimiz, madde bağımlılığı nedeniyle iş gücü piyasasına girememiş, girmek konusunda umudunu kaybetme aşamasına gelmiş kardeşlerimize de iş kulüplerimiz aracılıyla umut olacağız. Göçmen kardeşlerimizle ilgili burada çok özel çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda iş kulüplerimizin sayısını artıracağız. Burada danışmanlık hizmeti verdiğimiz kardeşlerimizin iş piyasasına girişlerini sağlayacağız. Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da iş kulüplerimizin sayısını artıracağız."

"İŞKUR ARACILIĞIYLA ANKARA'DA 69 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ"

Ankara'nın ülkenin istihdamını güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Sarıeroğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Ankara'da, geçtiğimiz sene İŞKUR aracılıyla 69 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu hem Ankara açısında hem de İŞKUR'un performansı açısında önemli bir istihdam artışı. 2002 yılında İŞKUR sadece 65 bin kişiyi işe yerleştirirken, 2017 yılında sadece Ankara'da 69 bin kişilik bir performans ortaya konulmuş. Hem İŞKUR'un hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin gelmiş olduğu aşama açısından bu rakamın önemli olduğunu düşünüyoruz. 2017 yılında İŞKUR olarak değişen vizyonumuzla, hizmet alanlarımızla birlikte 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyon 250 bin kişi, bunu da aşacağımıza inanıyoruz. Güçlü istihdam, ihracat, kapasite kullanımı ve büyüme oranlarımızla başarıyı hedefliyoruz. İstihdam daima birinci önceliğimiz, çiftçi, esnaf ve çalışanlarla birlikte güçlü bir irade ortaya koyuyoruz."

ÜLKEYE DE KATMA DEĞER

İş arayanla iş veren arasında köprü oluşturarak, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren İş Kulübü ile ilgili Başkan Mustafa Ak, "İstihdama katkı sunan bu proje ile iş arayanla işvereni buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah çok sayıda kişiye ulaşır ve iş bulmasına aracılık ederiz. Keçiören'e katma değer sağlayacak bu proje aynı zamanda istihdamın artması ile ülkeye de katma değer sağlayacak." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin istihdam alanında büyümeyi hedeflediklerine vurgu yaparak, "Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, istihdama katkı sunan bu projedeki iş birliği için... Cumhurbaşkanımız sayesinde istihdam seferberliği var." diye konuştu.

İş birliği için Başkan Ak'a teşekkür ettiklerini dile getiren İŞ-KUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye'ye model olacak bu çalışma ile iş arayanları iş gücü piyasasına dahil edecek, beceri kazandıracak, mesleki yönlendirmeler ile doğru karar vermelerine yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç ve İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ile Keçiören İş Kulübü 'nün açılışı kurdelesini kesti.

Beraberindekilerle iş kulübünü gezen Sarıeroğlu, buradan hizmet alan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Meslek bilgi merkezi, mesleki yönelim test uygulama birimi, bireysel görüşme birimi, iş kulübü eğitimi uygulama birimi bölümlerinden oluşan merkezde özgeçmiş hazırlama, iş arama teknikleri, doğru işçiyle doğru işi buluşturma konularında da katılımcılara bilgi veriliyor.​