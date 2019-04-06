İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere İlişkin Açıklama Geldi

Ticaret Bakanlığı, "iş yeri dışında kurulan sözleşmelere" ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Yapılan söylemede, Ticaret Bakanlığına, üniversite yerleşkelerinde kurulan stantlarda veya tüketicilerin konutlarına gelerek yapılan iş yeri dışında reelleştirilen satışlara ait bir hayli şikayet eriştiği belirtildi. Söz Konusu şikayetlerde, başta internet üzerinden verilen yabancı dil kursu, değişik dallara ait kitap ve cd de kapsayan, destekleyici uzaktan eğitim setleri olmak üzere, muhtelif mülk ve hizmetlerin kullanımına müteveccih aktivasyon kartı içerikli satışlarda, satış temsilcilerinin, tüketicileri 14 gün içerisinde bırakma hakkı olduğu vurgusu ile tüketicileri satışa ikna ettiği bildirildi.

Satış anında, sistemin sınanması gibi gerekçelerle aktivasyon kartında yazan kullanımı sebebiyle, 6502 rakamlı Kanun'un rastgele bir mazeret göstermeksizin ve cezai koşul ödemeksizin tanıdığı cayma hakkının kullanımının yasaklanarak, tüketicileri mağdur edildikleri görüldüğü aktarıldı.

Satış temsilcileri tarafından, cayma hakkını kullanmak isteyen taleplerini, cayma arzlarını telefon aracılığıyla iletmeleri üzerine, satıcı veya sağlayıcılar tarafından cayma arzının kayıt edildiği ve operasyona konduğu istikametinde yanlış ve yanıltıcı bilgi verildiği tespit edilirken, alakalı mevzuatta tertip edilen 14 günlük cayma hakkı kullanım süresi içinde tüketicilerin, "yazılı olarak veya kalıcı bilgi gizleyicisi aracılığı" ile iletmeleri gereken cayma bildirimini yapmalarının şikeli bir biçimde yasaklandığı belirtildi.

Bu gidişatın, tüketicilerin hiç kullanmayacakları ve hoşnut olmadıkları bir mülk veya hizmet için ödeme yapmak zorunda vazgeçildikleri, ödeme yapılmaması vaziyetinde ise haklarında, haciz dahil olmak üzere muhtelif icra yollarının işletilerek, kontrat mevzusu değerin yanında giderler de dahil olmak üzere aşırıdan değer ödettirilerek mağdur edilmelerine yol açıldığı bildirildi.

CAYMA HAKKI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Cayma hakkı kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verilen Bakanlık açıklamasında, "Üniversite kampüsleri ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekanlar gibi iş yeri dışında yapılan satışlarda cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükü tüketicilere aittir. Bu nedenle cayma bildiriminin 14 gün içerisinde yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta vb.) veya kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta vb.) ile gerektiğinde ispatı da sağlanabilecek şekilde yapılması gerekmektedir.

Ambalaj gibi koruyucu unsurları, açıldığı takdirde tüketiciler açısından cayma hakkının kaybına yol açacak aktivasyon kartı gibi dijital içeriklere ilişkin sözleşmelerde satış temsilcilerinin bunları açması ya da kazımasına izin verilmemesi daha sonradan hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir" bilgisi verildi.

Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğince, cayma hakkı bulunan sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcıların, tüketicileri cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi veya yönetmelikte belirtilen diğer yükümlülüklere aykırı hareket etmesi durumunda, tüketicilerin cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı olmadığı ve bu sürenin cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğinin unutulmaması gerektiği belirtildi.

Diğer taraftan, tüketicilerin iş yeri dışında yapılan satışlarda satıcı veya sağlayıcıların, Ticaret İl Müdürlüğünden alınmış bir yetki belgesi olup olmadığına, cayma hakkı bulunan sözleşmelerde 14 günlük cayma süresi içerisinde sözleşmeye konu, mal veya hizmet karşılığında tüketicilerden herhangi bir isim altında ödeme yapılmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge verilmesinin istenemeyeceğine dikkat etmesinde fayda olacağı aktarıldı.

Tüketicilerin, sözleşmenin yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacağını ve satıcı veya sağlayıcıların, sözleşmeyi tüketicilerin imzalamasını ve "sözleşme tarihi" ile "sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım" ifadesini ve cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmeler için de "14 gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim" ifadesini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorunda olduğunu bilmeleri önemle vurgulandı.

Açıklamada, İş Yeri Dışında Yapılan Satışlara İlişkin Düzenli Denetim Faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtilirken, "İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere ilişkin mevzuatın Ticaret Bakanlığı görev alanında olduğu, iş yeri dışında satışa başlamadan önce Ticaret İl Müdürlüklerinden alınması zorunlu bulunan yetki belgesinin bulunup bulunmadığı gibi hususlarda satıcı veya sağlayıcıların mevzuata uygun ve tüketicilerin zararına olmayacak şekilde davranıp davranmadıkları Ticaret Bakanlığına ulaşan şikayetler dikkate alınarak incelenip denetlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, 2018 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, iş yeri dışında yapılan satışlara ilişkin, mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen satıcı veya sağlayıcılara, toplam 767 bin 563 lira 80 kuruş idari para cezası uygulandığı ve denetimlerin aralıksız devam ettiği vurgulandı.

"VATANDAŞLAR, UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURABİLECEK"

6502 sayılı kanun kapsamında, bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde, illerde "Ticaret İl Müdürlüğü", ilçelerde "Kaymakamlık" bünyesinde oluşturulan "Tüketici Hakem Heyetleri" ve illerde "Tüketici Mahkemeleri" yetkili olarak belirlendi. Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının karşılanması amacıyla, değeri 8 bin 480 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda, tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilecek.

Diğer taraftan, vatandaşlar mağduriyet yaşanan veya mevzuat hükümlerini ihlal ettiği düşünülen satıcı veya sağlayıcılar hakkında da denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Ticaret İl Müdürlüklerine veya Ticaret Bakanlığına şikayette bulunabilecek.

(Mevlüt Hasgül/İHA)