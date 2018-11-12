İŞADAMI HAKAN SAYIN ANGİAD BAŞKANLIĞI’NA ADAY

Hatice Kasapoğlu / Editör

Başkent’in en güçlü STK’larından ANGİAD’ta, seçim heyecanı yaşanıyor. İki ay sonra yapılacak kongrede başkanlık için yarışacak isimlerden biri de işadamı Hakan Sayın. Sayın ve ekibi, güçlü projeleri ve sıradışı söylemleriyle dikkat çekiyor.

27 yıllık geçmişi, 750’ye yaklaşan üye sayısı, üyelerinin 20 milyar liraya ulaşan toplam cirosu ve yarattığı 10 bin kişilik istihdam ile sadece Ankara’nın değil ülkemizin en önemli ekonomik yapılarından biri olan ANGİAD, kongreye gidiyor.

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD)’nin 12 Ocak 2019’da yapılacak 14. Olağan Genel Kurulu öncesi başkanlık için adaylığını açıklayan işadamı Hakan Sayın, ekibiyle birlikte iddialı bir seçim kampanyası yürütüyor. Halen mevcut yönetimde de kurul üyesi olarak görev yapan Hakan Sayın, yeni dönemde ANGİAD’ı, dijital dünyanın fırsatlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini söylüyor.

Yarınların Projesini Hazırladılar

ANGİAD Yapıcılar Hareketi adını verdikleri ekibiyle birlikte yeni dönem projelerini tamamladıklarını bildiren Hakan Sayın, “ANGİAD İçin Yap” sloganıyla “Yarınların Projesi”ni hazırladıklarını vurguladı. ANGİAD Başkan Adayı Sayın, dernek üyelerinin, Ankara’nın ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yaşamına katkıda bulunabilmek için hazırladıkları projelerin yenilikçi, güçlü, gerçekçi, uygulanabilir ve vizyoner olduğunu kaydetti.

Projelerinin üç ayağı olduğunu açıklayan Sayın, “Özellikle Ekonomi İçin Yap sloganıyla hazırladığımız çalışmalar, ANGİAD’I dijitalleştirip dünyaya entegre edecek projelerden oluşuyor. Yeni dönemde ANGİAD üyeleri ticarette sınırları zorlayacak” dedi.

Ankara’nın Tanınmış Başarılı İsimleri

ANGİAD Başkan Adayı Hakan Sayın, şehrin başarılı ve tanınmış genç işadamlarından oluşan ANGİAD Yapıcılar Hareketi’nin ANGİAD’ın güçlü yapısını daha üst noktalara taşıyacağını da söyledi. “Her birimiz bu kentin insanı, bu şehrin çocuklarıyız” diyen Hakan Sayın, şöyle devam etti:

“Şehrimize ve üyelerimize karşı borcumuz var. ANGİAD ailesinin sadece ekonomik ve sosyal yaşamlarına değil, gönüllerine de dokunmak istiyoruz. Tüm üyelerimizin ANGİAD üyesi olmanın ayrıcalığını hissetmesi, ANGİAD’ı ikinci yuvası, ikinci adresi, dost kapısı görebilmesi, koşullar ne olursa olsun yalnız kalmayacağını bilmesi için var gücümüzle çalışmaya hazırız…”

Hakan Sayın Kimdir?

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Adayı Hakan Sayın, 1976 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Hakan Sayın, 8 yaşında annesini, 18 yaşında babasını kaybedince iş hayatına çok erken yaşlarda atıldı.

Okul yıllarında reklamcılık sektöründe başlayan iş yaşamı onu ticaretin içine sürükledi. İlk şirketini 1997 yılında, henüz 21 yaşında iken kuran Hakan Sayın, 2013 yılına kadar 5 ayrı reklam şirketinde kurucu ortak veya yönetici olarak görev aldı.

2013 yılı ise Hakan Sayın’ın iş hayatının dönüm noktası oldu. Ankara İskitler’de Sekiz Reklam Tanıtım Tasarım Şirketi’ni kuran Sayın, Türkiye’nin dört bir yanındaki sayısız kurum ve kuruluşun açık hava, iç ve dış mekan tabela sistemlerinin tasarım, imalat ve montaj sürecini yönetmeye başladı.

Ülkemizin sayılı otelleri ve sanayi kuruluşlarının yanısıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin de reklamcılık konusunda en önemli çözüm ortağı olan Hakan Sayın, sektörün aranan oyuncularından biri haline geldi.

İş yaşamının odak noktası reklamcılık olmasına rağmen otomotiv, gıda ve inşaat sektörlerinde de yatırımları ve ortaklıkları bulunan Hakan Sayın, başarılı iş yaşamının yanı sıra cemiyetçi kişiliğiyle de tanınan bir isim.

2012 yılında ANGİAD ailesine katılan Hakan Sayın, halen derneğin yönetim kurulu üyelerinden biri. TÜGİAD Genel Merkezi ve Ankara Şubesi’nde de yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Hakan Sayın, eşi Nazan Sayın’la birlikte özellikle kimsesiz çocuklara dönük gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

İşadamı Hakan Sayın, ANGİAD’ın 12 Ocak 2019 tarihinde yapılacak olağan kongresi öncesi “YAP’ıcılar Hareketi”nin Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarını sürdürüyor.