İşçi Blokları Mahallesi'nin sokaklarında asfalt çalışması başladı

Çankaya'nın birçok yerinde asfalt serimi ve renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi, İşçi Blokları Mahallesi'nin sokaklarında yoğun bir çalışma yürütüyor.

Türkiye’nin en büyük ilçesi konumundaki Çankaya Belediyesi ilçeye bağlı 124 mahallede asfalt serimi ve renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar ile 15 metrenin altındaki yolların ilçe belediyelerine devriyle caddelerin de asfaltlanmasını sağlıyor. Çankaya Belediyesi, İşçi Blokları Mahallesi’nde 1403,1405, 1462, 1487, 1489, 1490, 1492, 1493, 1495, 1498, 1500, 1501, 1502, 1513, ve 1525 cadde ve sokakları kapsayan yoğun bir tam kaplama asfalt, bordür ve renkli asfalt kaldırım çalışması yapıyor.

YENİ KARARLA 525 CADDE ÇANKAYA’DA

İlçenin birçok sokağını asfaltlayan Çankaya Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarihli ve 2445 sayılı kararı ile 15 metrenin altındaki yolların ilçe belediyelerine devriyle yoğun bir programa girişirken bu kararla birlikte 525 caddeyi koordineli biçimde asfaltlamaya devam ediyor.

HEDEFİN YARISI AŞILDI

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki caddelerle birlikte sokakları da bir bir asfaltlayan Çankaya Belediyesi yoğun bir çalışma temposuna girdi. Asfalt sezonu başlamadan önce yıllık hedefini 300 bin ton olarak belirleyen Çankaya Belediyesi bugüne kadar 160 bin ton asfalt serimi gerçekleştirirken hedefin yarısını geçmiş oldu.

ÇALIŞMALAR MAHALLE MAHALLE GERÇEKLEŞİYOR

Çankaya'da yer alan sokak ve caddelerde asfalt serimini tüm birimleriyle sürdüren Çankaya Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Seyranbağları, Sancak, Yaşamkent, Öveçler, Kırkkonaklar, Mutlukent, Beytepe, Ahlatlıbel, Naci Çakır, Hilal, Ahmet Taner Kışlalı, Kavaklıdere, Remzi Oğuz Arık, Güvenevler, Osman Temiz, Şehit Cengiz Karaca, Göktürk gibi mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.