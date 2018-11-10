IŞIĞIMIZ HİÇ SÖNMEYECEK

Güldane Kaya

Fikir ve eserleriyle yaşadığı dönemin ötesinde yaşadığı yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. Yıldönümünde minnet ve şükranla anıyoruz.

Türk Milletiyle birlikte verdiği mücadele ile dünyada birçok ülkeye ilham kaynağı olan Ulu Önder Atatürk, fikir ve eserleriyle yaşadığı yüzyıla damga vurmuştur.

Tüm zor şartlara rağmen Atatürk’ün önderliğinde yeniden ayağa kalkan Türk Milleti, Cumhuriyet’in ilanı ile bağımsız bir devlet olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır. Biz de dün olduğu gibi bugün de mücadeleden vazgeçmeyecek, atalarımız tarafından emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni tam bağımsız olarak ilelebet yaşatacağız.

Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine emin adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti; değerlerinden ödün vermeden, kararlıkla yolunda ilerleyecektir. Bizler de üzerimize düşeni yaparak; bu kutsal vatanı korumak, gelecek nesillere güçlü, müreffeh ve dünyada söz sahibi bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle işimizi en iyi şekilde yapmalı, mükemmeli yakalamak için çalışmalıyız.Bugün O'nu kaybetmenin hüznünü yaşarken, O'na olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz.

En büyük devlet adamı olarak 20. yüzyıla damgasını vurmuş, 21. yüzyıl için de tek aday olan Atamızı bir kez daha özlemle anıyoruz.Yıl 2018, aradan tam 80 yıl geçti.Demokratik, laik ve çağdaş değerlerle oluşturulmuş 'en büyük eser' olan Türkiye Cumhuriyeti'nin emanet edildiği genç nesiller olarak; Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu yolda doğruluktan, eşitlikten, adaletten ve demokrasiden vazgeçmeden, bu emaneti koruyacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Atam, Babam...

Kanımın son damlasına kadar izindeyim.

Bir kadın olarak sahip olduğumuz bütün hakları ve güzellikleri sana borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, saygı, sevgi ve şükranla anarken, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükran, minnet ve saygıyla anıyorum.