Işıkları Söndürülen İstanbul'un Simgeleri (Videolu )

Küresel seviyede her sene gerçekleştirilen ve en büyük etraf hareketi olan "Dünya Saati" aktifliği kapsamında İstanbul'un ehemmiyetli sembolleri karanlığa büründü. Galata Kulesi ve köprüler başta olmak üzere ehemmiyetli yapıların ışıkları 1 saat süresince kapatıldı.

WWF tarafından küresel seviyede her sene gerçekleştirilen ve en büyük etraf hareketi olan "Dünya Saati" aktifliği bu akşam 20.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşti. Bu sene "Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç" temasıyla tertip edilen aktiflik kapsamında bir saat süresince bir hayli ehemmiyetli yapı ve mekanda ışıklar söndürüldü. İstanbul'da Galata Kulesi ve köprüler başta olmak üzere ehemmiyetli yapılar 1 saat süresince karanlığa büründü.

"Dünya Saati 2019" etkinliği herkesi, iklim değişikliği yüzünden tehdit altında olan 6 türden 1'i ve insan için yeni bir başlangıca katılmaya davet ediyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)