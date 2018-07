Bülent Ertekin

Demokrasi...

Seçim...

Seçmen...

Sandık...

Seçim zamanı geldiğinde bu üç önemli olan kelime, siyasilerin ve onların destekçilerinin ağzından hiç mi hiç düşmez. Lâkin iş icraata yâni seçim sonuçlarının kısmende olsa açıklandığı geceye gelindiğinde sonuç istedikleri gibi olmaz ise vay ki vay!!! vay ki vay!!!

Ne demokrasin d si kalır,

Ne seçmenin cahilliği,

Ne secmenin bilgisizliği,

Ne o secmenin ağzının kokusu,

vede aklınıza gelebilecek

küçük görme,

horlanma,

aşağılama gibi, tüm düşük ve seviyesizce hakaretlerin bini bir ettiği pervasız sözleri

işte o siyasi ve siyasetçilerden duyarsınız.

Sandıklar açılır,

sayıma geçilir-ki her sandıkta tüm seçime giren siyasi partilerin denetleyici, gözetleyici, vazifeli olan başkan,üye ve gönüldaşları vardır. Mümkün müdür ki, sayım yapılırken bir hata yapılsın. Ne Mümkün! Sandık başındaki tüm görevliler adeta bir atmaca gibidir. Sıkıyorsa bir hata yapın. Mümkün değil!!! Neyse zarflar ayrılır tasnif edilir sayıma geçilir tüm görevliler ellerinde kalem, önlerinde kağıt yazarlar ve sonrasında da neticeler açıklanır. Seçimin bir tek galibi vardır. Her yarışta olduğu gibi.

HALK ve ÜLKE yani VATANIMIZ.

Lâkin yenilenler hezimet yâda ŞANLI MAĞLUBİYETLER(!) ALANLAR yenilgiyi bir türlü hazmedemez ve içlerine bu ŞANLI YENİLGİ/MAĞLUBİYETLERİ SİNDİREMEZLER. Bu psikolojik eziklikle her daim ve seçim sonrasında ki mağlubiyetlerine kılıf aramak için akıllarına gelen bütün senaryoları yazarlar, çizerler, söylerler, hakaret ederler vs vs.

Oysa gelin görün ki iş kendi içlerindeki KURULTAY ve SEÇİMLERE geldiğin de kazın ayağı hiçte öyle olmuyor.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra malum yenilgi üstüne yenilgi, yenilgi üstüne yenilgi alan bir siyasi partinin içinde,

ARTIK YETER!!!

BAYRAĞI DEVRETME ZAMANI GELDİ DE GEÇİYOR!!! diyen bir

YENİÇERİ HAREKE(A)Tİ bangır bangır başladı. Şu sıralar imzalar toplanıyor. Tabi imzalar toplanır iken eski siyasiler ve bu işin duayenlerinden de FİKİRLERİ ALINIYOR.

İşte partinin

en eski kurmaylarından,

en eski abilerinden,

ve de DUAYENLERİNDEN olan Sayın Deniz BAYKAL 'ın düşünceleri.

Malum Sayın Baykal, hastanede iyileşmeye çalışıyor ama partide olup bitenleri de yakından izliyor. İmza toplamayı doğru bulmadığına ilişkin haberler çıkınca partinin kurmaylarından olan SEVİGEN Baykal'la hastanede bir görüşme yapar. SEVİGEN, yaptığı görüşme sonucunda BAYKAL'IN şu sözlerini basın mensuplarına aktarır:



"Partinin gerçek sahipleri delegelerdir. Delegelerin iradesine gem vurmamak gerekiyor. Delege ne derse o olur. Buna da saygı duymak lazım."



Evet burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu her daim seçmeni

AŞAĞILAYAN,

HORLAYAN,

ALÇALTAN,

CHP nin, eski ve akil adam konumundaki

Sayın Deniz BAYKAL'ın



PARTİNİN GERÇEK SAHİPLERİ DELEGELERDİR.

DELEGELERİN İRADESİNE GEM VURMAMAK GEREKİYOR.

DELEGE NE DERSE O OLUR.

BUNA DA SAYGI DUYMAK LAZIM."



Neden secimler biter ve YSK nın resmi neticeleri açıklanmasına rağmen,



YENİLMÎŞTE YENİLMİŞ.

YENİLMİŞTE YENİLMİŞ,bir parti tıpkı yukarıdaki abi konumundaki yılların siyasetçisi ve abi konumundaki eski parti lideri başkanları gibi NEZİH BİR AÇIKLAMA YAPAMAZ?



Güzel bir basın açıklaması yapan yılların partisi ve onun lideri ve parti üyeleri yukarıda açıklanan sözlere acaba,

NE KADAR RİAYET EDECEKLER?

Kendinden olmayan, kendi partisine oy vermeyen YANDAŞ YOLDAŞ seçmeni bu kadar aşağılayan bir zihniyet

acaba?

PARTİ ÜYELERİNE,

MERKEZ YÜRÜTME ORGANINA,

BAKANLIK YAPMIŞ,

MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ,

BELEDİYE BAŞKANLIĞI,

MECLİS ÜYELİĞİ,

yapmış her bir

GÖNÜLDAŞ

YOLDAŞI nın vermiş yâda verecek olacağı karara- olaki-

KURULTAY SONRASI

DEĞİŞİM dedi ve KILIÇDAROĞLU na



BURAYA KADARMIŞ KILIÇDAROĞLU

dese, acaba o anlı şanlı

PARTİ ÜYELERİ,

MERKEZ YÜRÜTME ORGANI,

BAKANLIK YAPMIŞ,

MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ,

BELEDİYE BAŞKANLIĞI,

MECLİS ÜYELİĞİ,

yapmış her bir

GÖNÜLDAŞI

YOLDAŞI

NASIL KARŞILAYACAK? ve

NASIL YORUMLAR YAZACAKLAR?

Kendinden olmayanlara yaptığı aynı muameleyi kendi parti üyelerine de sizce yaparmı?



Çok merak ediyorum.

Bekleyelim ve görelim?

Ne dersiniz?



Selâm ve dua ile.