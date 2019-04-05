İsmail Çataklı'dan Etkisiz Hale Getirilen 84 Terörist

İçişleri Bakan Takviyecisi İsmail Çataklı, "Güya bölge mesulü olduğu tespit edilen İran tebaalı PKK/KCK üyeyi Aras Rezzan kod isimli teröristin de bulunduğu 15'i ölü, 30'u sağ, 39'u teslim olmak üzere toplam 84 terörist tesirsiz hale getirilmiştir. Bu tercih yarıyılında bin 596 vaka alana gelmiş, 356'sı muhtarlık tercihleri ile alakalıdır.

Bu hadiselerde 495 birey nezaretine alınmış, 9 yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, 919 yurttaşımız hafif biçimde yaralanmıştır. İç güvenlik harekatı kapsamında 15 Nisan'da kış işlemleri bitecek. Kış içerisinde bu işlemlerde 974 bölgede 25 büyük, 139 orta olmak üzere 4 bin 728 işlem yapıldı. 198 terörist tesirsiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakan Takviyecisi Çataklı, tertip ettiği aylık basın bilgilendirme buluşmasında, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik işlemleri çerçevesinde 2019 Mart ayında kırsal alanda 7'si büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 910 kırsal işlem, kentlerde 2 bin 120 işlem yapılmıştır.

Bu işlemlerde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride aranan Sorhin Nevroz kod isimli Öznur Bal, Erkan Tüncer, Dilxwaz Tori kod adlı Orhan Ok ve güya bölge mesulü olduğu tespit edilen Aras Rezzan kod adlı İran tebaalı PKK/KCK üyeyi teröristin de bulunduğu 15'i ölü, 30'u sağ, 39'u teslim toplam 84 terörist tesirsiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadele konusunda bilgi veren Çataklı, "Bin 796'sı denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 669 düzensiz göçmen yakalanmış, 573 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 319 bin 972'dir. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 641 bin 344 kişidir" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDE 9 KİŞİ ÖLDÜ

31 Mart Mahalli İdareler Tercihleri sırasında alana gelen hadiseleri aktaran Çataklı, "Bu tercih yarıyılında bin 596 hadise alana gelmiş, 356'sı muhtarlık tercihleri ile alakalıdır. Bu hadiselerde 495 birey nezaretine alınmış, 9 yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, 919 yurttaşımız hafif biçimde yaralanmıştır" dedi.

KIŞ OPERASYONLARI

Basın üyelerinin suallerini de yanıtlayan Çataklı, Türk Silahlı Güçlerinin bahar aylarının gelmesi ve yaza yanaşılması sebebiyle kış harekâtlarının ne zaman tamamlanacağı suali üzerine, "16 Aralık 2018 tarihinde kış harekâtlarımız tasarlandığı biçimde başlamıştır. 15 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Aktüel gidişat şu biçimde; tam işlemler hakikatleştirildi ve bitirildi. Bu işlemlerde 974 bölgede 25 büyük, 139 orta olmak üzere 4 bin 728 işlem yapıldı. 198 terörist tesirsiz hale getirildi. 34 ölü, 66 sağ, 98 ise teslim biçiminde hakikatleşti. 262 silahtan 118'i ağır ve uzun namlulu, 488 barınak ve sığınak, bunlar içerisinde giyecek ve gıda maddesi ele geçirildi. Güvenlik ünitelerimiz harekâtları sürdürüyorlar. 15 Nisan'dan itibaren bahar yarıyılı başlayacak. Tam hazırlıklarımız tamam, dostlarımız sürekli ve devamlı çalışmalarına devam edecekler" biçiminde konuştu.

(İrfan Çalışkan/İHA)