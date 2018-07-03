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İsmail Kahraman, Ercan Topaca’yı Ziyaret Etti

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İsmail Kahraman, Ercan Topaca’yı Ziyaret Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman Vali Ercan Topaca’yı Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman, 03.07.2018 Salı günü Ankara Valisi Ercan Topaca’yı ziyaret etti.

Vali Ercan Topaca, Vali Yardımcıları ve Valilik Müdürleri tarafından Valilik bahçesinde resmi törenle karşılanan Meclis Başkanı Sayın Kahraman, polis merasim mangasını selamladı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman, daha sonra Vali Ercan Topaca tarafından Valilik Makamında ağırlandı. 

Vali Ercan Topaca ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Kahraman ziyaretin sonunda Vali Ercan Topaca, Vali Yardımcıları ve Valilik Müdürleri tarafından Valilik bahçesinden uğurlandı. 

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