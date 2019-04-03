İsmail Kartal’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalar

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden İsmail Kartal, çalıştırdığı Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Lig maçını değerlendirdi. Pazar günü oynanacak müsabaka öncesi, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı 3 – 1 kazandıklarının altını çizen başarılı teknik direktör, bu maçın haftanın en zorlu mücadelesi olacağı yorumunda bulundu.

Sezonun ilk yarısı Kadıköy’e konuk olan İsmail Kartal ve ekibi sahadan 3 – 1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu Pazar Ankaragücü ve Fenerbahçe Ankara’da karşı karşıya geliyor. Bu zorlu müsabaka öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan eski Fenerbahçeli teknik adam, bu karşılaşmanın bu hafta ligde oynanacak maçlar arasında en zorlu müsabaka olacağını söyledi.

Kritik Maç Öncesi Basın Mensuplarının Sorularını Yanıtladı

Yıllarca Fenerbahçe’de çalışan ve Ersun Yanal’ın da yardımcılığını yaptıktan sonra nihayet takımın başına geçen, 2014 – 2015 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu son hafta kaçıran önemli bir teknik adam, İsmail Kartal. Teknik direktörlük başarısını sürdürdüğü Ankaragücü’nü 1. ligden, tüm ekonomik zorluklara ve kısıtlı kadroya rağmen Süper Lig’e çıkaran Kartal, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi evinde 3 – 1 yenerek meslektaşı Philip Cocu’nun da sonunu getirmişti. Başarılı teknik adam, bu Pazar Eryaman Stadı’nda oynanacak zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk yarısında aldıkları galibiyetin öneminin farkında olduklarını dile getiren İsmail Kartal, 3 – 1 kazandığımız o maçla bu hafta oynanacak olan müsabakanın birbirinden çok farklı olacağının altını çizdi. Fenerbahçe’de teknik direktörlüğe Ersun Yanal’ın getirilmesinin ardından büyük değişiklik yaşandığını ifade eden Kartal, güçlü rakibinin kadrosunun daha kaliteli olduğunu söyledi.

Ara Transferde Takıma Katılan Futbolcular Büyük Verim Sağladı

Güçlü rakibi dışında kendi takımının şu anda gösterdiği performansı da değerlendiren başarılı çalıştırıcı, ara transfer döneminde takıma katılan futbolcuların takımın performansını artırmasında büyük verim sağladığını belirtti.

Futbolcularının oldukça formda olduğunu ve Pazar günü karışılacakları zorlu mücadeleye hazır olduklarını ifade eden Kartal, yeni stadın atmosferinin de maçta büyük itici güç yaratacağını savundu. Takımının arkasında 22 bin ateşli taraftarın olacağını ve şu anda kazananı belirlemenin çok zor olduğunu ifade eden İsmail Kartal, haftanın en zorlu karşılaşmasının futbolseverleri beklediğini sözlerine ekledi.