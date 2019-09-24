İspanya'da "diktatör Franco'nun mezar yerini değiştirme" kararı

Dünya 24.09.2019, 14:33
İspanya'da "diktatör Franco'nun mezar yerini değiştirme" kararı

MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınmasına karar verdi.

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