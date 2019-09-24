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İspanya'da "diktatör Franco'nun mezar yerini değiştirme" kararı
Dünya
24.09.2019, 14:33
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MADRİD (AA) - İspanya Yüksek Mahkemesi, diktatör Francisco Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınmasına karar verdi.
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#malatya
#izmir
#ekonomi
#siyaset
#mersin
#arena
#ALES
#fenerbahçe
#Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi
#ankara
#Arkadaşım Benjamin
#Nalan Can
#Balon turizmi
#Mikrokredi
#Kadın Milli Boks Takımı
#Lüks site
#Vali Okay Memiş
#Avrupa Girişimci Toplantısı
#Fatma Kızılgöz
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