İSRAF DENİNCE...

Tolga Ziyagil / Editör

İsraf denince insanın aklına hemen parayı çarçur etmek ya da yenmeyen yemeklerin atılması gelir. Evet, bunlar da birer israftır. Hem de önde gidenlerden. Ancak bundan başka öyle israflar vardır ki, tek yönlü bir gidiş, yok oluş, geri dönüşümsüzdür. Bunlardan en önemlisi bir gündeki 24 saatimizdir. Tek bir dakikasını bile geri alamayacağımız yaşam süremizi nereye, kim ve ne için harcadığımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Boşa giden sürelerimiz, bizim kendimizden çaldığımız sürelerdir. Öyle insanlar var ki, hiçbir iş yapmadan saatlerce oturabiliyor, ekran karşısına kilitlenebiliyor, kahvede akşama kadar kâğıt oynayabiliyor, bilgisayarda kendine acımasızca oyun oynayabiliyor. Örnekleri çoğaltabiliriz.

Bir diğer israf ise sağlık konusunda. İnsanın kendisinde en çok bozduğu durumlardan biri genel sağlık durumudur. Sigara, alkol, sağlıksız beslenme, aşırı kilo, uzun süre çalışma, yetersiz uyku, hareketsizlik bg. birçok nedenden ötürü sağlık elden gitmekte ve kalıcı zararlara neden olmaktadır. Buradaki önemli bir nokta da şu ki, bunu insanlara söylediğinizde asla kulak asmazlar ve olumszu durumlar başlarına gelene kadar da sürek ederler. Sonuçta hem kendilerine hem de sevdiklerine acı çektirmekten uzak kalamazlar.

En önemli israflardan biri de son günlerde öne çıkan çevre kirliliği. Özellikle hava kirliliği şehirde yaşayanlar için çok zararlı bir durum aldı. Yolda giden araçlardan çıkan egzoz gazları, marketlerde, işyerlerinde, evlerde kullanılan soğuk dolapların gaz salınımları, spreyler, kokular derken hava neredeyse solunamayacak duruma geldi gelecek. Bu yüzden de herkes olanak bulduğunda kendisini ve ailesini yeşil alanlara, göl kıyılarına, baraj göllerine, ormanlara götürüyor. Bununla kalsa yine iyi ama gittiği yeri de etrafa attığı çöplerle, doğaya bıraktığı geri dönüşümsüz nesnelerle yaşanılmaz kılmakta. Hem insana hem hayvanlara zarar vermekte. Dolayısıyla doğanın israfı da söz konusu. Sonuçta doğa tek bir kişinin değil, her canlının ortak yaşam alanıdır.

Birçok kez araç kullanırken diğer sürücülerin camdan dışarı çöp attıklarına tanık olmuşumdur ve sinir katsayım oldukça yükselmiştir. Nasıl ki bir ziyarete gittiğiniz yerde yere çöp atmazsanız, dışarıda da herkesin ortak yaşam alanlarına saygılı olmak zorundasınız.

Bu sözünü ettiğim israf çeşitleri son dönemdeki en baskın olanlarından. Eğer önüne geçilemezse, geri dönülemez bir noktaya varacağız. Başta kendi sağlığımızdan başlayıp çevremizi de korumaya özen göstermeli, bunu çocuklarımıza da aktarmalıyız. Süremizi doğru kullanıp önlem alırsak, herkesin yaşayabileceği bir dünya elde etmiş oluruz.