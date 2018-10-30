İSRAF IV. "SU İSRAFI"

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

İnsanlığın ve canlıların hayat kaynaklarından birincisi olan havadan sonra yer alan suya, her isteyenin her zaman ulaşamadığı bir dünyada yaşıyoruz.

Ülkemizde suya ihtiyaç duyan bölgelerimiz ve insanlarımız olduğu bilinmektedir. Ne var ki bir taraftan da su kaynaklarımız boşa akıp giderken, biz de bakıp geçmekteyiz.

Dinimizin rehberi, insanlığın önderi Hazreti Peygamber ASV;

“Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.”

sözleri ile akarsuda, nehirde dahi suyu israf etmememizi buyurmaktadır.

Peki ya bizim sularımız ne oluyor, biz suyu nasıl kullanıyoruz, nerelerde kullanıyoruz? Yağmur suları bile ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depolanan bir dünyada, deniz suları tasfiye edilerek içme suyuna dönüştürülen bir dünyada, hatta atık suların arıtılarak tarım alanlarında kullanılan bir dünyada ne yazık ki biz sularımızı israf ediyoruz. Yağışın az olduğu ve su ihtiyacının kuyulardan temin edilmeye çalışıldığı yerlerimiz varken, başka bölgelerimizde ise sular nehirler halinde akıp gidiyor.

Hz. Aişe RA demiştir ki; "Nebi ASV bir sa' (mikdarı) su ile gusleder, bir müdd (mikdarı) su ile de abdest alırdı." (Buhârî, vudu' 47; Müslim, Hayz 5I-53), buna göre Peygamber Efendimiz ASV (3,328) kilo gram su ile gusleder, (832) gram su ile de abdest alırdı, denilebilir. (bk. Ahmed Nâim, Tecrid-i Sarih Tercemesi 1,140-141 1. baskı)) Sorularla İslamiyet

Normal bir insanın, yoğunluğu 1 olan el-yüz yıkayacağı su 0,3-0,5 litre, abdest alacağı su ise 0,8-1 litre, bütün bedenini yıkayabileceği su miktarı 4-8 litre kadar olabileceği konunun uzmanları tarafından bildirilmektedir. O halde biz el-yüz için en az 1 litre, abdest için en az 2 litre, banyo için en az 20 litre su harcayıp da büyük bir israf içinde olduğumuzu halen kabul etmezsek, israfı nasıl önleyeceğiz?

Buna göre bir insanın yıllık su ihtiyacı toplamda 3000 litre, 3 metreküp iken 300 metreküp oluyorsa, su israfında alarm veriyor demektir. Çünkü 100 milyon nüfuslu Türkiye için

300 milyar metreküp suya ihtiyaç duyacağımız açıktır. Oysa ülkemizin kullanabilir su kaynakları 100 milyar metreküp civarında olduğu uzmanları tarafından dile getiriliyor.

Kullanmış olduğumuz su yalnız insanlara mahsus olmayıp, bunda bütün canlıların hakkı olduğunu da düşünmemiz gerekir. Canlı deyince elbette öncelikle akla insanlar gelse de, insanların hayatını devam ettirmeleri içinde bitkileri ve hayvanları insanlardan soyutlamak, ayrı düşünmek mümkün değildir. Artan nüfusa paralel olarak bitki ve hayvan miktarındaki artışı dikkate aldığımız zaman su ihtiyacının önemine dikkat çekilip, gündemimizin önemli maddeleri haline getirimesi gerekir.

Ülkemiz mevcut su kaynaklarını sürekli iktisatlı ve verimli kullanarak, bu sularla insanımızın, hayvanımızın ve bitkilerimizin su ihtiyacını giderebilse, o suları mümkün olduğu kadar ekim alanlarına yönlendirerek ağaçlandırmada kullanabilse, ekili alanlarda bilinçli kullanarak tarım ürünleri üretimini artırsa, o suları değerlendirerek, sel suları ile afata dönüşmesini önleyerek, muhtaç olan ülkelere su transfer etse, israf edilen suyu değerlendirmiş ve buna bağlı olarak yeni istihdam alanları sağlanmış olur.

Ülkemizde henüz yeteri kadar sağlıklı kullanılamayan su kaynaklarımız varken, sağlıksız veya sağlığı bozulan suların kullanımıyla meydana gelen hastalıkların sebep olduğu kayıplarımız, bizim ihmalimizden meydana gelen bir israf kalemi değil midir? Vakit geçmeden insanın ve sağlığının ana kaynağı olan sular aranıp da bulunamaz hale gelmeden sahip çıkalım.

Ne yapabiliriz sorusunu herkes düşünmedikçe, su israfına çözüm getiremeyiz. Onun için de aile hayatından başlayarak, okullarımızda, eğitim sıralarımızda, camilerimizde insanımıza su tasarrufu derslerini vermemiz gerekir. Her bir vatandaşımız su israfını düşünüp, buna karşılık çareler aramadıkça, böyle yazılarla ve tedbirlerle su israfı önlenemez.

Atık sular için şimdiden her belde su arıtma sistemlerini ve cihazlarını geliştirmedikçe, ev aletlerinde bulaşık ve çamaşır makinalarında tasarruflu sistemler kullanmadıkça, banyo ve tuvalet rezervuarlarında 1-2 litre su kafi iken 5-10 litre su kullanmaya devam ettikçe, kullandığımız su muslukları, ihtiyaç duysak da duymasakta sürekli akarsa, optik tasarruflu sistemlerle musluklarımızın ihtiyaç anında akması sağlanmazsa, hasseten gerçek ikazcımız olan önderimiz peygamber efendimizin ASV buyurduğu kullanım şartlarına uygun şekilde iktisatlı su kullanma alışkanlığı benimsenmezse, su israfını önleyemediğimiz gibi su ihtiyacı karşısında da ülke alarak aciz duruma düşeriz, şimdiden çarelerini düşünmemiz gerekir.