İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını şehit etti

Dünya 18.09.2019, 10:36
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını şehit etti
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını şehit etti
RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın şehit oldu.

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