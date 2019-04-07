İsrail’de Özcan Deniz Rüzgarı

Sevilen şarkıcı Özcan Deniz geçtiğimiz akşam İsrail’de konser verdi. Başkent Tel Aviv’de gerçekleştirilen konsere tam 11 bin biletli seyirci katıldı. Ünlü şarkıcıyı merakla bekleyen, konser biletlerini günler öncesinden tüketen binlerce kişi, Özcan Deniz’in en sevilen şarkılarıyla coştu.

Türk televizyonlarının başarılı oyuncusu ve Türk müziğinin sevilen şarkıcılarından olan Özcan Deniz uluslararası arenada tanınan sanatçılarımızdan biri. Ünlü oyuncunun başrollerini Aslı Enver ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi, yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu ülkeler arasında İsrail de yer alıyor.

İstanbullu Gelin, İsrail televizyonlarında yayınlandığı günden itibaren ciddi bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu sebeple bundan aylar önce, Özcan Deniz’in İsrail’de konser vereceği kamuoyuna duyurulmuştu. İşte o konser dün gerçekleşti. İsrail’in başkenti Tel Aviv şehrinde bulunan Menora Mictachim Arena’yı tıklım tıklım dolduran Özcan Deniz hayranları, ünlü şarkıcının sevilen şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşadı.

Biletler Günler Öncesinden Tükendi

İstanbullu Gelin dizisinin yıldız oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver’in İsrail’e geleceği haberi, dizinin hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Nitekim ünlü oyuncuların İsrail’de geniş bir hayran kitlesi vardı. İsrailli yetkililerden öğrenilen bilgiye göre tanesi 300 dolardan alıcı bulan konserde bütün biletler günler öncesinden tükendi. Tel Aviv’de bulunan Menora Mictachim Arena’da tam 11 bin biletli seyirci vardı.

Sevilen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in sahneye çıktığı anda kendilerinden geçen binlerce seyirci, yaklaşık 2 saat süren konserde eğlenceye ve müziğe doydu. Ünlü şarkıcının gösterdiği sahne performansı İsraillilerden büyük beğeni aldı.

Aslı Enver De Sahnedeydi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sevilen şarkılarını peş peşe sıralarken, İsrail televizyonlarında reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisinin diğer başrol oyuncusu Aslı Enver’de sahnede gözüktü. Hayranlarının büyük bir sevgi gösterisinde bulunduğu güzel oyuncu, dakikalarca sevenlerini selamladı.

BDS Konseri İptal Edin Dedi Ama…

Özcan Deniz’in İsrail’de konser vereceğinin kamuoyuna duyurulmasının ardından “Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişimi” adıyla bilinen BDS hareketi, Deniz’den bu konserini iptal etmesini istemişti. Dizinin İsrail’de yayınlanmasına da karşı çıkan BDS’nin bu talebi karşılıksız kalmıştı.