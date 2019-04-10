İştah Kabartan Kredi Kartı Kullanımı

Türkiye'de 2019 seneyi itibariyle 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart var. Ülkemiz kart rakamı bakımından son 5 yıldır İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sırada bulunuyor.Kredi kartı kullanımı arttıkça, dolandırıcılık usulleri de çoğalmaya başladı.

Mevzuyla alakalı Avukat Baran Bıkmaz ‘’ Türkiye'de tüketim tüketmelerinin takribî yüzde 38’i kartlı harekâtlardan yapılırken, günlük ATM para çekim operasyonlarında, ödeme anında POS aygıtlarındaki kredi kartı kopyalamala halleri ile internet üzerinden yapılan alışverişler sonucunda meydana gelen kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalanların rakamı da her geçen gün çoğalmaktadır.‘’ dedi.

Türkiye'de her sene takribî 5,5 milyar kartlı operasyonun yapılıyor. Bundan 10 sene evvel kartla yapılan tüketim harcamaları yüzde 15 oranlarında iken günümüzde yüzde 38 etrafına yükseldi. En fazla kartlı ödeme yapılan sektör 148 milyar lira ile market ve AVM'ler; bu iki sektörü 78 milyar lira ile mazot, 68 milyar lira ile giyim, 57 milyar lira ile minik besin perakendesi, 45 milyar lira ile elektronik eşya sektörlerinin takip ediyor.Uzmanlar ise harekâtlarını kredi kartı ile yapanları, öğrenmedikleri sitelerden alışveriş yapmamaları, online operasyonlarda sanal kredi kartı kullanmaya dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Baran Usanmaz ‘’Banka kartları ve kredi kartlarıyla ilgili ATM’lerde, telefon yoluyla, şahısların haberi olmadan cebindeki kartla temassız ödemede ve bunun gibi birçok farklı dolandırıcılık türleri ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kart kullanımında her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor.

Başka birisine ait banka veya kredi kartını, her ne sebeple olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kişi, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi hususunda gereken kişinin rızası olmaksızın kartı kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına fayda sağlar ise, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Ancak kredi kartı dolandırıcılığının, sahte oluşturularakveya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle işlenmesi halinde, bu suçu işleyerek kendisine veya bir başkasına yarar sağlayan kişi, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır ‘’ dedi.

Banka sitelerinin kopyalanması yoluyla kart bilgilerinin elde edilmesi durumunda da bankalar sorumlu oluyor. Yargıtay’a ve tüketici hukukuna göre, bankaların gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alması gerekiyor.

Bankaların yükümlülüğü hakkında merak edilenleri yanıtlayan AvukatBaran Usanmaz ‘’ Bankamatik veya kredi kartı çalındığı takdirde kart sahibi 24 saat içinde bankaya bu durumu bildirirse çekilen paranın bankaca sahibine iade edilmesi gerekiyor. Yüksek mahkeme, bu tür vakalarda kart sahibinin haksız çekilen miktarın sadece 150 lirasından sorumlu olduğunu belirtiyor ‘’ dedi.

Teknolojik gelişmeler ile alışverişlerde yaygın hale gelen kredi kartı kullanımı sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına karşı dikkatli olmak gerekmektedir. Özellikle internetten alışveriş sırasında kredi kartlarının kopyalanması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu açıdan yaşanan sorunlara çözüm oluşturması açısından da yasalarımızda, kredi kartı dolandırıcılığı suç tanımlaması kapsamında bulunuyor.