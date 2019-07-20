İstanbul'a ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

Asayiş 20.07.2019, 01:47
İstanbul'a ’Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı.

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