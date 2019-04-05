İstanbul Başakşehir FK ’in Kasası Doldu Taştı !

Süper Lig’de lider olarak şampiyonluğa koşan İstanbul Başakşehir ’de oyuncuların ortaya koyduğu performans, yönetimin de yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz sezon ligde gösterdikleri başarılı performansın ardından 50 milyon lirayı kasalarına koyan İstanbul ekibi, bu sezonda da şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak başarılı ilerlemelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezona göre bu sezonda artış gösteren Süper Lig galibiyet primlerinin yanında oyuncular da başarılı bir performans ortaya koyunca, İstanbul Başakşehir , henüz futbol sezonu bitmeden 53,4 milyon TL gelir elde etti.

Başakşehir, sportif başarılarla kazancını artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 3. olarak bitiren İstanbul ekibi, Süper Lig’de puan başına verilen primler sayesinde kasasını doldurmaya devam ediyor.

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla ligi 3. sırada bitiren Başakşehir, sezon sonunda elde ettiği puanlar dolayısıyla 50 milyon TL geliri kasasına koymuştu. Bu sezonda da galibiyetlere hızlı başlayan Başakşehir’de takımın ortaya koyduğu sportif başarı yönetiminin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Süper Lig’de geride kalan haftalarda başarılı performanslarını devam ettirerek liderliğini sürdüren ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan turuncu lacivertlilerde, elde edilen gelir, henüz sezon bitmeden 53,4 milyon liraya ulaştı.

Süper Lig’de 26 haftanın geride bırakılmasının ardından 17 galibiyet ve 7 beraberlik alan İstanbul Başakşehir, gösterdiği bu başarının karşılığı olarak toplamda 53,4 milyon lira gelir elde etti. Turuncu lacivertlilerin bu gelirinin 44,2 milyon TL’si galibiyetlere verilen primlerden gelirken, 9,2 milyon lirası da beraberliklerden kazandıkları primlerden geldi.

Süper Lig’de Galibiyet Başına 2,6 Milyon Lira

Bu sezon Süper Lig müsabakalarının primlerinin zamlanmasının ardından, uzun lig maratonunda galibiyet alan her takıma, galibiyet başına 2,6 milyon lira veriliyor. Bununla birlikte alınan beraberliklerden de prim alınması lig maratonunda yer alan takımları memnun ediyor. Son güncellemelerin ardından Süper Lig müsabakalarında berabere kalan takımlara, 1,3 milyon lira prim veriliyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un mali açıdan zor zamanlar geçirdiği bu dönemde giderek gelirlerini artıran Başakşehir’de yüzler gülüyor. Turuncu lacivertli kulüp geçen iki sezonda şu ana kadar gösterilen sportif başarının neticesinde toplam 103,4 milyon lirayı kasasına koydu.