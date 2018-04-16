İstanbul Boğazı'nda Gemi Kazaları

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Geçtiğimiz günlerde boğazda bir geminin tarihi bir yalıya çarpması haberleri gündeme damga vururken, Interpress’in Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl denizlerimizde 277 deniz kaza ve olayı gerçekleştiği belirlendi. Meydana gelen bu kaza ve olaylarda 129 kişi hayatını kaybederken, 66 kişinin ise kaybolduğu saptandı. 2 bin 961 kişinin de kurtarıldığı tespit edildi.

En fazla kaza Marmara ve Boğazlarda yaşandı …

Geçen yıl en fazla gemi kazası ve deniz olayı Marmara Çanakkale ve İstanbul Boğazında meydana gelirken toplam 127 olayda 28 kişinin öldüğü belirlendi. Ege Denizinde yaşanan 43 olayda 35 kişi, Akdeniz’de 22 olayda 2 kişi ve Karadeniz’de ise 17 olayda 8 kişinin hayatlarını kaybettiği görüldü. Yaşanan bu olaylarda toplam 36 kişi kaybolurken 925 kişinin ise kurtarıldığı anlaşıldı.

Göçmen ölümlerinde büyük düşüş var …

Yaşanan iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle topraklarını terk edip özellikle Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmenlerin Akdeniz ve Ege Denizini kullandıkları belirlenirken bu düzensiz ve yasadışı göçlerde geçen yıl Türk karasularında 68 olay meydana geldiği saptandı. Bu olaylarda 56 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin ise kaybolduğu anlaşıldı. 2 bin 36 kişinin ise kurtarıldığı tespit edildi. Bir önceki yıl ise Ege Denizinde çoğunluğu yasadışı göç sebebiyle yaşanan 348 olayda 164 kişi hayatını kaybetmişti.