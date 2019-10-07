İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'de Akşam Manzaraları

Kültür - Sanat 07.10.2019, 21:36
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'de Akşam Manzaraları
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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camisi akşam saatlerinde güzel görüntü oluşturdu.

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